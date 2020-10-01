Данія видала останній дозвіл для "Північного потоку-2"

У Данії енергетичне агентство видало газопроводу "Північний потік-2" дозвіл на експлуатацію на континентальному шельфі країни.

Про це повідомляється на сайті регулятора. Відзначається, що водночас є кілька умов для безпечної експлуатації трубопроводів. Росія зобов'язана їх дотримуватися.

"Введення в експлуатацію може бути здійснено тільки у тому разі, якщо хоча б один із трубопроводів був випробуваний, верифікований і дотримується відповідних умов, вказаних у дозволі на будівництво і дозволі на експлуатацію", – сказано в повідомленні.

Дозвіл видали відповідно до розділу 2 розпорядження №1520 від 15 грудня 2017 року про деякі будівництва трубопроводів у данських територіальних водах і на данському континентальному шельфі та відповідно до Конвенції ООН з морського права. Згідно з яким Данія зобов'язана дозволити будівництво та експлуатацію транзитних трубопроводів.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують ПП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинені через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Німеччини не виключила зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію з отруєнням Навального. Водночас багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

11 вересня в Німеччині зробили дві суперечливі заяви щодо ПП-2.

У США закликали взагалі не добудовувати газопровід в обхід України. Пізніше стало відомо, що США за всяку ціну зупинять "Північний потік-2".