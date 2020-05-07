У Данії влада запропонувала відкрити ресторани, магазини і кафе, а також відновити навчання для школярів старших класів на наступному етапі скасування карантину.

Про це повідомляє The Local.

У заяві напередодні переговорів політичних партій Данії прем'єр-міністр країни Метте Фредерікса зазначила, що її партія, як і всі інші, готова до послабленням лише настільки, наскільки це буде безпечно.

"Звичайно, всі сторони хочуть відкрити все. Ніхто не зацікавлений тримати будь-яку частину Данії на один день довше, ніж це необхідно. Але всі також погоджуються, що ми повинні робити те, що допоможе захистити здоров'я громадян", – сказала вона.

За її словами, пропозиція уряду полягає в тому, щоб відкрити весь сектор роздрібної торгівлі, зокрема великі торговельні центри, ресторани і кафе.

Прем'єр сказала, що уряд сподівається укласти угоду якомога швидше, щоб надати бізнесу кілька днів, щоб підготуватися до відкриття вже в понеділок.

Данія зніме частину карантинних обмежень

Датське агентство з інфекційних хвороб SSI опублікувало результати моделювання, які показали, що навіть з рівнем відкриття, запропонованого урядом, навряд чи станеться сплеск нових випадків коронавірусу, поки населення продовжує дотримуватися правил соціальної дистанції і гігієни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 травня, найбільше нових випадків зараження COVID-19 спостерігалося в Мексиці, Панамі і Гондурасі.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, по всьому світу загинуло понад 265 тисяч осіб. При цьому кількість заражених перевищила 3,8 млн осіб. В Україні хворих майже 13,7 тисяч.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!