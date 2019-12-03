Данія пояснила, чому підтримала "газопровід Путіна" в обхід України

Посол Данії у Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам.

"Нам необхідно було переконатися в тому, що проєкт повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням і екологічним стандартам", – заявив він в інтерв'ю "РИА Новости".

"Це не було політичним питанням, оскільки ним більше не займався наш міністр закордонних справ. Рішення було ухвалене агентством, якому це питання було делеговано міністерством з технічних причин", – додав Сендергорд.

За словами дипломата, рішенню на користь російського проєкту також посприяло те, що оператор "Північного потоку-2" відправив новий запит на прокладання газопроводу.

Зокрема у документі вже йшлося про прокладання газопроводу не через територіальні води Данії, як було в першій заявці, а через економічну зону країни за межами територіальних вод.

Перед видачею дозволу на будівництво Данії необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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