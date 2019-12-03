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3 грудня • оновлено в 14:16
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Данія пояснила, чому підтримала "газопровід Путіна" в обхід України

4.6т
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Посол Данії у Росії Карстен Сендергорд заявив, що перед видачею дозволу на будівництво газопроводу "Північний потік-2" його країні необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам.

"Нам необхідно було переконатися в тому, що проєкт повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням і екологічним стандартам", – заявив він в інтерв'ю "РИА Новости".

"Це не було політичним питанням, оскільки ним більше не займався наш міністр закордонних справ. Рішення було ухвалене агентством, якому це питання було делеговано міністерством з технічних причин", – додав Сендергорд.

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За словами дипломата, рішенню на користь російського проєкту також посприяло те, що оператор "Північного потоку-2" відправив новий запит на прокладання газопроводу.

Зокрема у документі вже йшлося про прокладання газопроводу не через територіальні води Данії, як було в першій заявці, а через економічну зону країни за межами територіальних вод.

Перед видачею дозволу на будівництво Данії необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам

Перед видачею дозволу на будівництво Данії необхідно було переконатися, що проєкт відповідає екологічним стандартам

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у РФ зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожна. Російська компанія надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Данія
Тег
Північний потік - 2
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А как х*хлы пели "друг", " союзник"... А тут... Всего лишь требования к проектированию... Х*хлы, вы больны.
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Мир Миру
Мир Миру
Маємо рішення Стокгольмського суду про сплату Газпромом штрафів на користь Нафтогазу. Відкривати судові тяжби проти європейських газових компаній Україна не буде - для такого рішення є, як мінімум, три причини.
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семенов Александр
семенов Александр
Хрясь датсской ссаной тряпкой.по чубатой быдлячьей морде
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