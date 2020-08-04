Данія дозволила добудувати "Північний потік-2"

Валентина Гембарська Економіка 11:53, 4.08.2020 Оновлено: 13:06, 4.08.2020

У Данії не подали апеляцію на рішення енергетичного агентства, яке дозволило добудувати газопровід "Північний потік-2". Відповідно, "Газпром" може відновити роботи.

Про це йдеться в повідомленні DEA, передають РИА Новости.

"Датська апеляційна рада з енергетики не отримувала жодних апеляцій проти рішення Датського енергетичного агентства від 6 липня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

З вівторка Nord Stream-2 AG може відновити будівництво, також заявили в апеляційній раді.

США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала добро використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Батьки заснули на пляжі, а дитина пішла в море: Україною прокотилася хвиля трагедій на воді

У Білорусі зняли з ефіру програму топпропагандистки Скабєєвої про ПВК Вагнера

Арахамія "отримав" замість Зеленського на зустрічі з місцевими жителями в Миколаєві. Відео

ЗМІ викрили Міноборони у зриві закупівлі боєприпасів і техніки по Держоборонзамовленню. Документ

"Л/ДНР" відкрили вогонь із гранатометів на Донбасі – штаб ООС