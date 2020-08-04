У Данії не подали апеляцію на рішення енергетичного агентства, яке дозволило добудувати газопровід "Північний потік-2". Відповідно, "Газпром" може відновити роботи.

Про це йдеться в повідомленні DEA, передають РИА Новости.

"Датська апеляційна рада з енергетики не отримувала жодних апеляцій проти рішення Датського енергетичного агентства від 6 липня 2020 року", – йдеться в повідомленні.

З вівторка Nord Stream-2 AG може відновити будівництво, також заявили в апеляційній раді.

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США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він підсилить залежність Європи від постачання російського газу. Роботи з будівництва "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності у грудні 2019 року.

Основною є позиція США, санкції яких вже змусили швейцарську компанію Allseas зупинити роботи і відкликати свої кораблі. У Росії вважають за можливе завершити роботи за допомогою власних суден, серед них називають трубоукладач "Академік Черський" і судно "Фортуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Данія, яка раніше жорстко виступала проти російського газопроводу, дала добро використовувати трубоукладальні судна з якорями і без них для завершення будівництва.