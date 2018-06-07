Данилюка відправили у відставку

Верховна Рада підтримала звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка із обійманої посади, подання на відставку якого напередодні вніс прем'єр Володимир Гройсман.

Відповідне рішення підтримали 254 народних депутати, свідчить офіційний сайт парламенту.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада ухвалює: звільнити Данилюка Олександра Олександровича з посади міністра фінансів", - йдеться у тексті відповідної постанови №8433.

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Данилюк попросив надати йому слово з трибуни Верховної Ради перед голосуванням за відставку. Зокрема, чиновник заявив, що протягом року на нього чиниться тиск.

Також міністр зазначив, що не бачить нічого протиправного в написанні листа зі скаргами послам G7.

"Написаний мною лист очевидний, воно містить загальновідомі факти. Зокрема, понад рік ДФС має повністю ручного керівника, через що реформа цього органу не проводиться. Робота ДФС пронизана корупцією і конфліктами інтересів", - заявив Данилюк.

КМУ

У Верховній Раді перед звільненням Данилюка також виступив Гройсман.

"Я був би задоволений, якби міг би говорити про значні успіхи міністра фінансів і міністерства… Я так і не зрозумів його випаду про провокування емоційної і недостойної поведінки. Це підтвередять усі міністри, які були присутні", – зазначив прем’єр.

При цьому Гройсман оцінив роботу заступників голови Мінфіну.

"Заступники міністра фінансів працювали кожного дня в комітетах, опікувались питаннями реформ, робили якісно свою справу… Там сильна команда, ми будемо нормально і якісно далі працювати. Україна буде сильнішою. У нас є план і ми його реалізуємо", – додав прем’єр.

"Мені дуже шкода що міністр навіть не зрозумів причини мого подання до українського парламенту: всі винні – тільки не він, але на превеликий жаль це не так", – резюмував Гройсман.

За словами Данилюка, після звільнення виконувачем обов'язків глави Міністерства фінансів буде його перший заступник Оксана Маркарова.

Згідно з опитуванням OBOZREVATEL, переважна більшість українців підтримують звільнення глави Мінфіну.

OBOZREVATEL

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка. В результаті Данилюк запропонував прем'єру надати подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають бути узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні не можна. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету значно більше - 50 тис. грн на місяць, згідно з опублікованою НАЗК декларацією.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Зарплата у 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, у 2014 році його підприємство Rurik притягло річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. Згідно з документами, це єдиний дохід компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказав інформацію про отримані з-за кордону кошти, що є порушенням закону і приводом для люстрації.