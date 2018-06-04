Данилюк розповів про причини конфлікту з Гройсманом

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що недавній конфлікт з прем'єром Володимиром Гройсманом розгорівся через відмову глави уряду призначити йому п'ятого заступника.

"В мене була вимога призначити заступника. Мінфіну потрібна професійна людина, яка буде займатися реформою Державної фіскальної служби", - заявив Данилюк в інтерв'ю "Економічній правді".

Після того, як прем'єр відмовився підтримувати призначення на цей пост Яни Бугримової, міністр фінансів заявив, що "встав і пішов" з засідання Кабміну.

Данилюк також пояснив, навіщо після конфлікту з Гройсманом написав G7 лист.

"Цей лист я написав для того, що поінформувати послів про ризики ситуації, що склалася для системи державних фінансів, а також про загрозу прогресу реформи ДФС. Коли виникають ризики такого рівня, посли мають про це знати. Я написав лист, щоб не виникло підстав для будь-якої дезінформації", - резюмував Данилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада може звільнити Данилюка вже на цьому тижні. Проект подання про звільнення міністра фінансів на закритій частині засідання Кабміну нібито вніс Гройсман.