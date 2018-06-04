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Данилюк розповів про причини конфлікту з Гройсманом

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Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що недавній конфлікт з прем'єром Володимиром Гройсманом розгорівся через відмову глави уряду призначити йому п'ятого заступника.

"В мене була вимога призначити заступника. Мінфіну потрібна професійна людина, яка буде займатися реформою Державної фіскальної служби", - заявив Данилюк в інтерв'ю "Економічній правді".

Після того, як прем'єр відмовився підтримувати призначення на цей пост Яни Бугримової, міністр фінансів заявив, що "встав і пішов" з засідання Кабміну.

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Данилюк також пояснив, навіщо після конфлікту з Гройсманом написав G7 лист.

"Цей лист я написав для того, що поінформувати послів про ризики ситуації, що склалася для системи державних фінансів, а також про загрозу прогресу реформи ДФС. Коли виникають ризики такого рівня, посли мають про це знати. Я написав лист, щоб не виникло підстав для будь-якої дезінформації", - резюмував Данилюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

Пізніше стало відомо, що Верховна Рада може звільнити Данилюка вже на цьому тижні. Проект подання про звільнення міністра фінансів на закритій частині засідання Кабміну нібито вніс Гройсман.

Особи
Олександр ДанилюкВолодимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство фінансів
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