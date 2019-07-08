Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що його заробітна плата на цій посаді становить близько 50 тисяч гривень.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю ТСН. Також представник РНБО України розповів про свої витрати, коли жив у Лондоні.

"Дорого. До трьох тисяч фунтів", – відповів Данилюк на питання журналістів про те, чи дорого знімати квартиру в Лондоні.

Секретар Ради національної безпеки також зазначив, що його старший син – Кирило – вчиться в одній з найпрестижніших шкіл Англії, де навчання коштує понад 40 тисяч доларів на рік.

"Він вчиться в старій школі. Отримав там повне фінансування. Отримав стипендію", – резюмував Данилюк.

Данилюк заявив, що його заробітна плата складає близько 50 тисяч гривень Facebook Олександр Данилюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що не проти обіймати посаду прем'єр-міністра.

При цьому він розповів про найближчі завдання на посту секретаря РНБО. "Для мене важливо сьогодні зробити реформу армії. Я є ключовим координуючим органом. Стратегію розробляє РНБО. Як працюватимуть розвідки. Це теж системно розробляє РНБО. Енергетика, викликів дуже багато. Ядерна енергетика, станції які треба модернізувати. Газ, з 1 січня Україна може припинити бути транзитером. Ми втратимо 3 млрд доларів транзиту. Загроза геополітичної значущості", – пояснив Данилюк.

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