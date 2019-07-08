ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

Данилюк розкрив розмір зарплати на посаді секретаря РНБО

2.2тЧитати матеріал російською

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що його заробітна плата на цій посаді становить близько 50 тисяч гривень.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю ТСН. Також представник РНБО України розповів про свої витрати, коли жив у Лондоні.

"Дорого. До трьох тисяч фунтів", – відповів Данилюк на питання журналістів про те, чи дорого знімати квартиру в Лондоні.

Новини
"Напряму не обіцяв": у Зеленського пояснили, чому не знизять тарифи для українців

Секретар Ради національної безпеки також зазначив, що його старший син – Кирило – вчиться в одній з найпрестижніших шкіл Англії, де навчання коштує понад 40 тисяч доларів на рік.

"Він вчиться в старій школі. Отримав там повне фінансування. Отримав стипендію", – резюмував Данилюк.

Данилюк заявив, що його заробітна плата складає близько 50 тисяч гривень

Данилюк заявив, що його заробітна плата складає близько 50 тисяч гривень

Facebook Олександр Данилюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що не проти обіймати посаду прем'єр-міністра.

При цьому він розповів про найближчі завдання на посту секретаря РНБО. "Для мене важливо сьогодні зробити реформу армії. Я є ключовим координуючим органом. Стратегію розробляє РНБО. Як працюватимуть розвідки. Це теж системно розробляє РНБО. Енергетика, викликів дуже багато. Ядерна енергетика, станції які треба модернізувати. Газ, з 1 січня Україна може припинити бути транзитером. Ми втратимо 3 млрд доларів транзиту. Загроза геополітичної значущості", – пояснив Данилюк.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel