"Даємо воду в Чорне море": мережа висміяла реакцію кримчан на відмову України

В окупованому Криму "заступник голови Ради міністрів" Георгій Мурадов поскаржився, що Україна не збирається пускати воду на півострів, що висміяли користувачі мережі.

"Ніяких позитивних сигналів з цього питання не надходить, переговорів не ведеться. Українські офіційні особи заявляють, що ніякої води вони давати кримчанам не будуть", – цитує його в Twitter Кримський бандерівець.

"Що за брехня? Україна поставляє воду до Криму. А саме в Чорне море. Треба просто її вичерпати", – зазначив Zoren Facktus.

"Нам світла не треба, нам воду давай! Нехай проведуть телефонне опитування", – пише Catastrophico.

"Вода з Дніпра регулярно надходить в Чорне море, і жителі Криму мають унікальну можливість застосовувати її для особистого користування", – резюмував Володимир Косташ.

Крим.Оккупант Георгій Мурадов поскаржився, що Київ не збирається пускати воду в Крим: "Ніяких позитивних сигналів з цього питання не надходить, переговорів не ведеться. Українські офіційні особи заявляють, що ніякої води вони давати кримчанам не будуть" https: // t. co / 91TvBQUIfm - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 26, 2019

Що за брехня? Україна постачаю воду в Крим. А самє в чорне море. Треба просто ее вичерпана - Zoren Facktus (@zorenfaktus) August 26, 2019

Нам світла не треба, нам воду давай!



Нехай проведуть телефонне опитування. 😏😏😏 - catastrophico (@catastrophico) August 26, 2019

Нам світла не треба, нам воду давай!



Нехай проведуть телефонне опитування. 😏😏😏 - catastrophico (@catastrophico) August 26, 2019

Окупанти скаржаться, що Україна не збирається пускати воду на півострів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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