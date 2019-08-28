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"Даємо воду в Чорне море": мережа висміяла реакцію кримчан на відмову України

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В окупованому Криму "заступник голови Ради міністрів" Георгій Мурадов поскаржився, що Україна не збирається пускати воду на півострів, що висміяли користувачі мережі.

"Ніяких позитивних сигналів з цього питання не надходить, переговорів не ведеться. Українські офіційні особи заявляють, що ніякої води вони давати кримчанам не будуть", – цитує його в Twitter Кримський бандерівець.

"Що за брехня? Україна поставляє воду до Криму. А саме в Чорне море. Треба просто її вичерпати", – зазначив Zoren Facktus.

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"Нам світла не треба, нам воду давай! Нехай проведуть телефонне опитування", – пише Catastrophico.

"Вода з Дніпра регулярно надходить в Чорне море, і жителі Криму мають унікальну можливість застосовувати її для особистого користування", – резюмував Володимир Косташ.

Окупанти скаржаться, що Україна не збирається пускати воду на півострів

Окупанти скаржаться, що Україна не збирається пускати воду на півострів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Крим без води Кримський канал Новини Криму
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