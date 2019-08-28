"Даємо воду в Чорне море": мережа висміяла реакцію кримчан на відмову України

В окупованому Криму "заступник голови Ради міністрів" Георгій Мурадов поскаржився, що Україна не збирається пускати воду на півострів, що висміяли користувачі мережі.
"Ніяких позитивних сигналів з цього питання не надходить, переговорів не ведеться. Українські офіційні особи заявляють, що ніякої води вони давати кримчанам не будуть", – цитує його в Twitter Кримський бандерівець.
"Що за брехня? Україна поставляє воду до Криму. А саме в Чорне море. Треба просто її вичерпати", – зазначив Zoren Facktus.
"Нам світла не треба, нам воду давай! Нехай проведуть телефонне опитування", – пише Catastrophico.
"Вода з Дніпра регулярно надходить в Чорне море, і жителі Криму мають унікальну можливість застосовувати її для особистого користування", – резюмував Володимир Косташ.
Крим.Оккупант Георгій Мурадов поскаржився, що Київ не збирається пускати воду в Крим: "Ніяких позитивних сигналів з цього питання не надходить, переговорів не ведеться. Українські офіційні особи заявляють, що ніякої води вони давати кримчанам не будуть" https: // t. co / 91TvBQUIfm- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 26, 2019
Що за брехня? Україна постачаю воду в Крим. А самє в чорне море. Треба просто ее вичерпана- Zoren Facktus (@zorenfaktus) August 26, 2019
Нам світла не треба, нам воду давай!- catastrophico (@catastrophico) August 26, 2019
Нехай проведуть телефонне опитування. 😏😏😏
Нам світла не треба, нам воду давай!- catastrophico (@catastrophico) August 26, 2019
Нехай проведуть телефонне опитування. 😏😏😏
Окупанти скаржаться, що Україна не збирається пускати воду на півострів
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України запропонував Росії для відновлення подачі води в Крим офіційно визнати окупацію.
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