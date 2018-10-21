Cубсідії в Україні: кому чекати перевірку додому і як знайдуть зарплату в конверті

В Україні можуть ввести жорсткі перевірки всіх, хто міг збрехати в декларації під час оформлення субсидій. Для цього в Міністерстві соціальної політики створять "сірі" та "білі" списки пільговиків.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. "Одним із аспектів розвитку ситуації на майбутнє ми бачимо необхідність введення вибіркових перевірок, які будуть базуватися на ризикоорієнтованих підходах. Тобто ми говоримо про те, що нам необхідно оцінювати ризик шахрайства з боку можливого потенційного одержувача на етапі звернення, і потім вже формувати так би мовити "сірі" та "білі" списки, які дають можливість перейти до перевірки тих, хто потенційно може надавати недостовірну інформацію", — заявив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Йдеться у тому числі про законопроект "Про соціальний інспекції", який вже більше року перебуває на розгляді в Раді. Головна його ідея — перевіряти субсидії повинні інспектори, які не підкоряються територіальним підрозділам органів соцзахисту. Це дозволить розділити функцію видачі допомоги і контролю. Крім того, згідно з документом, інспектори зможуть ходити по будинках і квартирах субсидіантів.

"Кожне домогосподарство перевірити нереально. Це повинна бути армія інспекторів. Тому потрібно міняти принципи, щоб ми розуміли, хто може теоретично порушувати", — зазначає чиновник. Для цього в Мінсоці створять "умовний портрет" порушника. Тих, хто буде йому відповідати, жорстко перевірятимуть.

У минулому опалювальному сезоні субсидію отримували 6,9 млн сімей (нові дані все ще збирають). Приблизно у 14% цих сімей є щонайменше один дорослий безробітний. Чиновники підозрюють, що насправді левова частина з них просто працюють без оформлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бажання оформити субсидію на комунальні послуги змусило багато подружніх пар України подавати на розлучення.