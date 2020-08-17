COVID-19 в Україні 'вдарить' по ринку праці, кількість безробітних зросте до 3 мільйонів – експерти

Через впровадження нових карантинних обмежень у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та у разі другої хвилі коронавірусу, рівень безробіття в Україні може зрости.

Як розповів керівник напрямку відмовлення джерел існування МБФ "Карітас України" Геннадій Якубов, так кількість безробітних в Україні може зрости до трьох мільйонів осіб, передає "5 канал".

Експерт зазначив, що нині рівень безробіття в Україні сьогодні складає 14,7-14,8%, що в кількісних показниках складає 2,7-2,8 мільйона людей.

"Із погіршенням карантинних умов і зі збільшенням кількості інфікованих ситуація буде тільки погіршуватись. Буде зменшуватись кількість робочих місць, кількість працівників буде скорочуватись – це вплине на ринок праці негативно. Ми очікуємо, що до кінця року кількість безробітних сягне 3 мільйонів людей", – зазначив Якубов.

Зі свого боку керівник Експертно-аналітичного центру, Юлія Дрожжина прогнозує: якщо восени почнеться нова хвиля карантину, вона може сильно вдарити по бізнесу і, відповідно, по ринку праці.

"Тобто є всі підстави говорити, що кількість вакансій може, на жаль, зменшитися. А це значить, що конкуренція зросте ще більше", – зазначила Дрожжина.

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