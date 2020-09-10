COVID-19 ускладнив пошуки роботи в Україні, 10% українців стали безробітними – експерти

Введені в Україні карантинні обмеження вже призвели до скорочення обсягів виробництва та зростання рівня безробіття, а 10% працездатного населення країни втратили роботу.

Як пише "24 канал", фахівці з набору персоналу зазначають, що роботодавці суттєво скоротили кількість вакансій, а також стали більш вимогливими до претендентів.

"Робота є, але отримати її стало складніше. Вакансій, які публікують роботодавці на сайтах пошуку роботи, зараз менше приблизно на 30%", – зауважив засновник рекрутингової компанії "Борщ" Сергій Марченко.

Він додав, що суттєву конкуренцію на ринку праці створили й ті, хто повернувся з-за кордону.

"Претендентів на роботу стало значно більше. І це тисне на ринок праці. Тому багатьом людям зараз складно знайти роботу", – пояснив Марченко.

Також експерти зауважили й таку форму прихованого безробіття, як неоплачувані відпустки, в які змусили піти частину українців. Окрім того, повідомляється, що понад 10% працездатного населення країни втратили роботу.

Подальше ж поширення коронавірусу і введення нових обмежень ще більше стримуватимуть економічну активність у державі.

"За оцінками експертів, на межі виживання опинився не лише дрібний бізнес, а цілі галузі економіки. Найбільше страждає сфера обслуговування, підприємства хімпрому, машинобудування, аерокосмічної галузі. В мінусі опинилися також транспортні компанії та сфера розваг", – пише видання.

У Кабміні ж прогнозують, що ВВП України через пандемію може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком.

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