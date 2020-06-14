COVID-19 може обвалити світову економіку на 7,6%: експерти зробили прогноз

В Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) спрогнозували, що пандемія коронавірусу (COVID-19) може привести до обвалу світової економіки на 7,6%.

Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій 10 червня передає dw. Організація назвала світову пандемію "найважчою кризою в сфері охорони здоров'я і економіки з часів Другої світової війни".

У доповіді сказано, що в разі, якщо поширення коронавірусу буде "під контролем" світова економіка в 2020 році скоротиться на 6%, а якщо буде друга хвиля СOVID-19 – на 7,6%. Водночас, згідно з прогнозами організації, 2021 року можна очікувати істотного відновлення економічного зростання.

На думку експертів ОЕСР, найбільш сильно від коронавірусу постраждала економіка країн єврозони: навіть при найкращому сценарії вони очікують обвалу на рівні 9,1%. На випадок другої хвилі пандемії прогнозується скорочення економіки на 11,5%. Особливо важка ситуація, на думку економістів, в Іспанії, Франції, Італії та Великобританії. Для Німеччини ОЕСР прогнозує падіння економіки на 6,6-8,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.