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23 березня • оновлено в 19:45
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Через COVID-19 Євросоюз призупинив дію Пакту стабільності та зростання

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У відповідь на коронавірус Європейський Союз призупинив дію пакту стабільності і зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

Рішення в понеділок, 23 березня, на екстреній відеоконференції ухвалила рада ЄС з економіки та фінансів, передає ТАСС. Зазначимо, дія базового документа зони євро призупинена вперше в історії.

Ілюстрація. ЄС

Ілюстрація. ЄС

24 Канал

Пакт стабільності та зростання обмежує рівень дефіциту держбюджету країн єврозони 3% ВВП, межу держборгу – 60% ВВП.

Призупинення дії документа дозволить урядам без обмежень набирати кредити, підвищуючи дефіцит бюджетів, для надання допомоги бізнесу. Це рішення фактично означає відмову Євросоюзу від політики бюджетної дисципліни.

Довідка: пакт стабільності та зростання – угода між державами Європейського союзу, підписана в 1997 році, що стосується податкової і бюджетної політики держав-членів організації.

Як писав OBOZREVATEL, перший тест на COVID-19 канцлерки Німеччини Ангели Меркель показав негативний результат.

22 березня канцлерка вирішила відправитися під домашній карантин після інформації про зараження коронавірусом лікаря, який робив їй щеплення.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Теги
Європейський Союз економіка
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Ну, теперь точно укроиньцев примут в ЕС. Семья народов, все дела.
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