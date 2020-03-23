У відповідь на коронавірус Європейський Союз призупинив дію пакту стабільності і зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

Рішення в понеділок, 23 березня, на екстреній відеоконференції ухвалила рада ЄС з економіки та фінансів, передає ТАСС. Зазначимо, дія базового документа зони євро призупинена вперше в історії.

Ілюстрація. ЄС 24 Канал

Пакт стабільності та зростання обмежує рівень дефіциту держбюджету країн єврозони 3% ВВП, межу держборгу – 60% ВВП.

Призупинення дії документа дозволить урядам без обмежень набирати кредити, підвищуючи дефіцит бюджетів, для надання допомоги бізнесу. Це рішення фактично означає відмову Євросоюзу від політики бюджетної дисципліни.

Довідка: пакт стабільності та зростання – угода між державами Європейського союзу, підписана в 1997 році, що стосується податкової і бюджетної політики держав-членів організації.

Як писав OBOZREVATEL, перший тест на COVID-19 канцлерки Німеччини Ангели Меркель показав негативний результат.

22 березня канцлерка вирішила відправитися під домашній карантин після інформації про зараження коронавірусом лікаря, який робив їй щеплення.

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