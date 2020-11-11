За рік YASNO створив 67 енергоофісів у 6 регіонах України

Cвітлі та просторі приміщення з комфортними зонами очікування й терміналами самообслуговування. Протягом року з моменту створення бренду YASNO у столиці було оновлено 8 енергоофісів. А загалом у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, а також у Харкові, Запоріжжі та Черкасах клієнтів тепер обслуговують 67 енергоофісів YASNO.

В енергоофіси YASNO клієнти звертаються для оформлення паперових документів та очної консультації з питань енергопостачання, а також за додатковими товарами та сервісами з енергоефективності та електромобільності. В енергоофісах можна самостійно передати показання лічильника через термінали самообслуговування, провести звірку розрахунків. Для зручності відвідувачів в енергоофісах налаштовано систему електронної черги, є окремі зони обслуговування приватних і юридичних клієнтів і навіть дитячий куточок.

Піклуючись про безпеку клієнтів, у період карантину енергоофіси YASNO проводять обслуговування за попереднім записом. Зареєструватися на прийом офлайн можна за телефонами чи електронною поштою, які з цією метою виділено окремо для кожного енергоофісу.

Нагадаємо, що перший енергоофіс YASNO у столиці відкрито в листопаді 2019 року за адресою вул. Ю. Іллєнка, 31. Протягом року їх було оновлено в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом’янському і Шевченківському районах міста Києва.

В енергоофісах YASNO обслуговування здійснюють спеціалісти енергопостачальної компанії. Фахівці компаній, що виконують функції операторів системи розподілу, приймають клієнтів в окремих приміщеннях.

"Наш пріоритет – це комфорт клієнтів. Щоб відвідувачам було зручно в енергоофісах, протягом року ми провели їхню масштабну реконструкцію по всій області. Приміщення мають новий ремонт, сучасний інтер’єр і цифрові сервіси. Нам також важливо, щоб клієнти могли розв'язати питання з електропостачання без очного візиту в будь-який час, навіть не виходячи з дому. Для цього ми розвиваємо та постійно вдосконалюємо дистанційні сервіси: Особистий кабінет, чат-бот у Viber, обслуговування за телефоном контакт-центру чи через сторінку у Facebook", – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников.

Довідка: YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.