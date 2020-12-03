YASNO підготував мульт-відповіді на найчастіші запитання з електроенергії

Марія Шевчук Комуналка 19:07, 3.12.2020

YASNO підготував мультиплікаційні поради, що допоможуть розібратися, до кого та з яких питань електроенергії необхідно звертатися. Вже два роки населення забезпечують електроенергією дві окремі компанії – постачальник та оператор системи розподілу (ОСР). Постачальником електроенергії для жителів столиці є YASNO (ТОВ " Київські енергетичні послуги"). Функції ОСР виконують "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електроме режі", "Укрзалізниця", НЕК "Укренерго".

"Щоб швидко вирішити питання з електроенергії, варто пам’ятати, коли звертатися до ОСР, а коли – до YASNO. Ми розуміємо, наскільки це важливо для клієнтів, тому постійно нагадуємо про функції компаній. Корисні підказки зібрані на окремій сторінці нашого сайту "Коли звертатися до YASNO ?" та на сторінці у Facebook. Також на каналі в YouTube ми підготували серію анімаційних відео, які допоможуть клієнтам зорієнтуватися, куди звертатися з питань електроенергії", – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Найчастіше кияни шукають відповіді, коли:

  • Зникло світло або нестабільна напруга

З питань відсутності електропостачання, планових відключень, ремонту електромереж, нестабільної напруги необхідно звертатися до ОСР, до мереж якого підключено будинок.

У YASNO виділили запитання, які найчастіше ставлять кияни

  • Є питання щодо нарахувань у платіжці та необхідно сплатити за світло

ОСР здійснює розрахунок обсягів споживання (кількість використаних кВт∙год) клієнта та надає ці дані постачальнику. На основі обсягів споживання постачальник проводить нарахування суми відповідно до тарифів, встановлених державою, а також формує рахунки, надсилає платіжки та приймає платежі від клієнтів. Тож за консультацією щодо розрахунків, оплат, заборгованості чи переплати необхідно звертатися до YASNO.

  • Несправний лічильник

Звернення щодо заміни, ремонту, опломбування, параметризації лічильника потрібно направляти оператору системи розподілу.

  • Плану ють встановити двозонний лічильник, щоб заощаджувати електроенергію та кошти

YASNO допоможе підібрати енергоефективний набір Розумний Watt з послугою встановлення "під ключ". До складу набору входять двозонний лічильник, з яким спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше, "розумна" розетка з таймером для автоматичного вмикання/вимикання електроприладів у потрібний час та набір LED-ламп.

Електроенергією населення забезпечують дві окремі компанії – постачальник і оператор системи розподілу

  • Необхідно передати показання лічильника

Показання лічильника приймають і ОСР, і YASNO. Щоб сплачувати лише за спожитий обсяг електроенергії, фіксувати й передавати показання необхідно кожного місяця з 1 по 3 число.

Показання лічильника приймають і ВСР, і YASNO

  • Планують перейти на тариф "електроопалення"

ОСР приймає заявки на збільшення приєднаної потужності, а також оформлює технічну документацію. Після цього необхідно звернутися до постачальника YASNO (ТОВ "Київські енергетичні послуги"), який призначає тариф "електроопалення".

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів

Довідка:

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

Коментувати
Економіка Комуналка

Дивіться також

Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати: що ухвалила Рада

Нардеп у листуванні з помічницею Зеленського: президентові брешуть прямо в очі. Фото

"Хворі кричать, у них істерика": лікарі й пацієнти відверто розповіли про ситуацію з COVID-19 на Миколаївщині. Ексклюзив

В Угорщині заявили про ситуацію "громадянської війни" на Закарпатті

Нардепи вирішили вдвічі підвищити зарплати помічникам через "зайвий" бюджет