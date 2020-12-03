YASNO підготував мульт-відповіді на найчастіші запитання з електроенергії

YASNO підготував мультиплікаційні поради, що допоможуть розібратися, до кого та з яких питань електроенергії необхідно звертатися. Вже два роки населення забезпечують електроенергією дві окремі компанії – постачальник та оператор системи розподілу (ОСР). Постачальником електроенергії для жителів столиці є YASNO (ТОВ " Київські енергетичні послуги"). Функції ОСР виконують "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електроме режі", "Укрзалізниця", НЕК "Укренерго".

"Щоб швидко вирішити питання з електроенергії, варто пам’ятати, коли звертатися до ОСР, а коли – до YASNO. Ми розуміємо, наскільки це важливо для клієнтів, тому постійно нагадуємо про функції компаній. Корисні підказки зібрані на окремій сторінці нашого сайту "Коли звертатися до YASNO ?" та на сторінці у Facebook . Також на каналі в YouTube ми підготували серію анімаційних відео, які допоможуть клієнтам зорієнтуватися, куди звертатися з питань електроенергії", – сказав директор YASNO у Києві Віктор Мельников (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Найчастіше кияни шукають відповіді, коли:

Зникло світло або нестабільна напруга

З питань відсутності електропостачання, планових відключень, ремонту електромереж, нестабільної напруги необхідно звертатися до ОСР, до мереж якого підключено будинок.

Є питання щодо нарахувань у платіжці та необхідно сплатити за світло

ОСР здійснює розрахунок обсягів споживання (кількість використаних кВт∙год) клієнта та надає ці дані постачальнику. На основі обсягів споживання постачальник проводить нарахування суми відповідно до тарифів, встановлених державою, а також формує рахунки, надсилає платіжки та приймає платежі від клієнтів. Тож за консультацією щодо розрахунків, оплат, заборгованості чи переплати необхідно звертатися до YASNO.

Несправний лічильник

Звернення щодо заміни, ремонту, опломбування, параметризації лічильника потрібно направляти оператору системи розподілу.

Плану ють встановити двозонний лічильник, щоб заощаджувати електроенергію та кошти

YASNO допоможе підібрати енергоефективний набір Розумний Watt з послугою встановлення "під ключ". До складу набору входять двозонний лічильник, з яким спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше, "розумна" розетка з таймером для автоматичного вмикання/вимикання електроприладів у потрібний час та набір LED-ламп.

Необхідно передати показання лічильника

Показання лічильника приймають і ОСР, і YASNO. Щоб сплачувати лише за спожитий обсяг електроенергії, фіксувати й передавати показання необхідно кожного місяця з 1 по 3 число.

Планують перейти на тариф "електроопалення"

ОСР приймає заявки на збільшення приєднаної потужності, а також оформлює технічну документацію. Після цього необхідно звернутися до постачальника YASNO (ТОВ "Київські енергетичні послуги"), який призначає тариф "електроопалення".

Довідка:

YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.