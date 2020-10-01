Як може піднятися тариф на електроенергію в Україні: названо суми

В Україні вартість електроенергії для населення є однією з найнижчих в Європі. Зараз тариф на перші 100 кВт*год (90 копійок за кВт) не покривають витрати навіть на транспортування, не кажучи вже про генерацію. При тому собівартість як мінімум на 30% вище.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Усе це призводить до цілої низки проблем, наприклад, накопичилися багатомільярдні борги. Ще кілька місяців тому Нацкомісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала пропозицію регулятора підняти тариф на 30%. Пізніше вони додали: що це всього лише пропозиція. Мовляв, є спеціальні зобов'язання, які бере Кабмін. І саме уряд виносить рішення, за якими тарифами продавати електроенергію.

Водночас Нацкомісія вкотре наголосила: вони виступають за те, щоб скасувати перехресне субсидування, не вдаючись у деталі. Що таке перехресне субсидування? Якщо хтось платить за електроенергію менше, то комусь доведеться платити більше. Так і відбувається: населення недоплачує, а бізнесу доводиться переплачувати.

Зараз українці в середньому платять за електроенергію майже 1,1 грн за кВт*год. Водночас перші 100 кВт-годину коштують по 90 копійок, а кожен наступний – 1,68 грн. У НКРЕКП же пропонують усереднений тариф на рівні 1,4 грн. Тобто можливе подорожчання становитиме 30%.

Експертка у сфері енергетики Мирослава Качко впевнена: підвищувати тарифи населенню треба було ще торік. Із 1 липня 2019 року працює вільний ринок (саме його запуск і спровокував дисбаланс, тому що не була вирішена проблема заборгованостей), і по ідеї українці мали платити за "світло" за ринковими тарифами.

Ситуація, коли українці платять по 90 копійок за перші 100 кВт*год електроенергії, абсурдна, розповідає OBOZREVATEL представник Асоціації споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Щоб розвивати сервіси, поліпшити рівень послуг, потрібна конкуренція.

"Я залишив би ці тарифи, а для тих, хто багато споживає, збільшив би вартість, у тих великих будинках, де велика кількість техніки, нехай вони платять по 2 грн", – пояснює експерт. Чим більше компаній зацікавилося б у ринку, тим вищою була б конкуренція і більше шансів на отримання якісної послуги.

З тим, що ціни потрібно підвищувати, погоджується й експертка "Опори" Тетяна Бойко. "Це зараз недоринок. Постачальники мають боротися за клієнтів, їх має бути багато. Чому зараз не так? Тому що немає ринкової ціни. Вона має бути набагато вищою. Тут є два тарифи, один, який до 90 копійок, він навіть транспортування не покриває, не те щоб компенсувати витрати на виробництво", – розповідає в коментарі Бойко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні низка "слуг народу" зареєстрували законопроєкт №4151, в якому пропонують випустити облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на 19,6 млрд грн для погашення боргів за електроенергію.

Документ опублікували на сайті Верховної Ради. Згідно з проєктом, Міністерству фінансів дозволять за погодженням з Кабінетом міністрів випустити ОВДП на 8,9 млрд грн для погашення заборгованості держпідприємства "Гарантований покупець" і 10,6 млрд грн на оплату (20% від прогнозного вироблення товарної продукції).