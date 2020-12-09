Як малюють тарифи на електроенергію в Україні: який ринок, такі й ціни

У Міненерго пов’язують підвищення тарифів на електроенергію з її високою собівартістю: мовляв, не можна, щоб оплачувалася тільки доставка, потрібно і за неї саму собою платити теж – лише тоді виходить економічно обґрунтована ціна. Хоча зовсім недавно там само обіцяли, що жодного зростання не буде.

Я, однак, не про їхні суперечливі обіцянки, я навіть не про те, кому саме належать в Україні обленерго. Я лише – про "економічно обґрунтовані ціни".

Коли вже ми змінили устрій, то – на відміну від того, як це було за соціалізму,– економічно обґрунтована ціна це та, що складається на ринку на основі співвідношення пропозиції товару та платоспроможного попиту на нього. Зрозуміло, що з урахуванням платоспроможності навіть і стара ціна є непідйомною. І змінювати тарифи тоді вже потрібно в бік зниження. Чому ж замість цього постійно відбувається протилежне?

А тому що жодного ринку електроенергії в нас немає. Споживач не може сказати, що він купить її не в того, а в цього або, навпаки, не в цього, а в того. Немає вибору – немає ринку, немає ринку – немає й ринкових цін. А є монопольно високі ціни, основані на відсутності ринку, які називати економічно обґрунтованими – економічно неграмотно. Вони просто примусові, як і сам монопольний постачальник. Згадаємо відому фразу з "Діамантової руки": "А не братимуть – вимкнемо газ!" Це залишилося. Але до чого тут ринок?

Яка споживачеві (за реального ринку) різниця, що продаж за ринковою ціною для виробника невигідний і збитковий? Це його, виробника, проблеми. Тоді візьмуть/куплять не в нього, а в іншого (за реального ринку). І тоді виробники/постачальники, що конкурують за покупця, будуть не роздувати ціни через божевільні зарплати з преміями і накрутку на них ще якоїсь бажаної рентабельності, а знижувати всіма силами собівартість, щоб і не влетіти, і не втратити (за реального ринку) покупця.

У нас усього цього немає. Тут саме й згадали – для обґрунтування зростання тарифів! – які в них витрати. Але принцип формування ціни з орієнтуванням на витрати, а не на співвідношення на ринку попиту й пропозиції – це чистісінький "совок", якого немає вже 30 років. Чи коли їм треба – вони його вмикають?

Так нехай так і кажуть: ринку немає і тут не передбачається, що хочемо – те й малюємо, працювати заощадливо не вміємо, а не купуватимете – не буде взагалі нічого. Ось це буде чесне обґрунтування. Тільки не треба сюди приплітати економіку. Її тут немає і близько, поки немає ринку. Економіка починається там, де в покупця є вибір.