Влада більше не може ігнорувати проблему тарифів на світло для населення, – політолог

У влади більше немає можливості тягнути з підвищенням тарифів на електроенергію для населення.

Про це пише політолог Кирило Сазонов у своїй колонці для видання "Цензор.Нет".

"Чи готова влада на прагматичні непопулярні рішення? Моя відповідь – так. Вже так. Критична маса проблем вже не дасть можливості відступати, петляти, перекладати на ковід і "попередників", – пише Сазонов.

За його словами, перед президентом Володимиром Зеленським є два сценарії – піти на прагматичне, але непопулярне рішення реформувати тариф, або ж заборонити уряду це робити й увігнати країну в ще глибшу кризу.

"У Зеленського два шляхи. Перший – заборонити підвищувати (тариф для населення – прим.). Водночас уже через пів року Рада змушена буде ухвалювати закони про фінансування "Енергоатому", "Центренерго", виробників сонячної електроенергії, ще когось на 50-80 млрд грн. Другий шлях – це підвищити вже із січня", –пише політолог.

Він зазначив, що на перегляді тарифів уже наполягає Міжнародний валютний фонд.

"МВФ та іншим партнерам України такі діри (у бюджеті – прим.) сильно не подобаються, і вони почали розмову про приведення всіх тарифів до ринкового рівня. Тільки риторика після чергового кидка стала недружньою", – додав Сазонов.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення в Україні не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт за год на перші 100 кВт за год і 1,68 грн/кВт за год в інший обсяг місячного споживання, що більш ніж учетверо менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покривали витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.