Вітренко підтримав підвищення тарифів на електроенергію для українців

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що він підтримує підвищення тарифів на електроенергію. При цьому, за словами політика, зростання зарплат повинне випереджати подорожчання.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу". "Моя позиція така: повинні бути нормальні європейські правила. Якщо це означає підвищення тарифів, то потрібно такі питання розглядати. Але при цьому має бути випереджаюче зростання зарплат. Я вважаю, що головна проблема це не тарифи в Україні, а низькі зарплати", – сказав Вітренко.

Діючу систему, при якій низькі ціни на електроенергію для населення компенсують високими цінами для промисловості, Вітренко назвав "компенсуванням одного перегину іншим".

"Я людина ринкових поглядів. Вважаю, що якщо все правильно зробити, країна буде успішнішою, а люди багатшими. Замість того, щоб один перегин компенсувати іншим перегином. Тому якщо навіть тарифи на електроенергію будуть вищі, але при цьому люди будуть отримувати ще більшу зарплату і все буде стабільно, вони не будуть переживати, що тарифи будуть постійно зростати – це нормальний сталий варіант", – пояснив Вітренко.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL: