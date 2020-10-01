Вимкнули електроенергію або потрібно замінити лічильник: до кого звертатися українцям

Українці живуть за новими правилами на ринку електроенергії вже другий рік. Водночас досі далеко не всі розібралися, до кого і з яких питань варто звертатися.

Про те, як розібратися в нових правилах і що варто знати кожному – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що сталося?

Ще в січні 2019 року в Україні всі обленерго розділилися на дві компанії:

на оператора системи розподілу (ВСР), який володіє електромережами та забезпечує їхню надійну роботу;

постачальника, який продає електроенергію клієнтам.

Це важливий крок, який створює конкуренцію на ринку. Чому це важливо для споживача? Розділили також функції і зобов'язання. Тепер за виставлення рахунків і розрахунки з клієнтами за електроенергію відповідає постачальник, а за якість напруги в мережах, їх ремонт і лічильники – оператор системи розподілу. У Києві, наприклад, оператор – "ДТЕК Київські електромережі", а постачальник – YASNO (юридична назва – "Київські енергетичні послуги"). Аналогічна ситуація і в інших регіонах.

Навіщо взагалі провели поділ?

Такий крок передбачений законодавством ЄС та Третім енергетичним пакетом, який взяла на себе зобов'язання виконати Україна, розповідає OBOZREVATEL координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко.

Це дозволяє створити конкурентніше середовище. Крім того, одна компанія тепер не може займатися і утриманням мереж, і продажами електроенергії. Може прийти будь-який постачальник, по суті, продавець електроенергії, і мережами місцевого оператора системи розподілу відпускати клієнтам електроенергію.

Що мені потрібно знати?

Кожному українцеві щонайменше варто розібратися, кому і за що він платить, до кого звертатися за заміною лічильника. В YASNO пояснюють OBOZREVATEL: "Помилкові звернення ще бувають, але з кожним місяцем ми фіксуємо їх все менше. А порівняно з початком 2019 року, коли компанії тільки розділилися, кількість помилкових звернень скоротилася в рази. Піклуючись про комфорт клієнтів, ми постійно публікуємо роз'яснювальну інформацію на платіжках, розміщуємо корисні поради на нашому сайті і в соціальних мережах".

За запитами читачів ми підготували базову довідку з відповідями на найпоширеніші питання.

Коротка пам'ятка: до кого коли звертатися

- Якщо потрібно під'єднати електроенергію

Вам до ВСР. Вони займаються технічними питаннями, зокрема під'єднують і від'єднують від електромережі. Але якщо вам, наприклад, потрібно перейти на тариф "електроопалення", то потрібно спершу замовити збільшення потужності й оформити всю технічну документацію в оператора, а потім вже звернутися до постачальника для переходу на інший тариф.

- Якщо вимкнули електроенергію

Оператор відповідає за планові вимкнення, ремонт електромереж і стабільність напруги. Тому якщо у вас зникло світло, потрібно звертатися до ВСР.

- Якщо не згодні із сумою в платіжці

Перший варіант – не згодні з обсягом використаної електроенергії в кіловат-годинах, розходяться свідчення. У такому разі вам до ВСР. Саме оператор розраховує обсяги споживання клієнтів. Потім передає продавцеві електроенергії дані, на основі яких він і формує та виставляє клієнтові рахунок.

Другий варіант – якщо з обсягом використаної електроенергії ви згодні, але є питання щодо оплати (переплатили, з'явився борг, незрозумілі поточні нарахування), тоді вам до постачальника.

- Якщо потрібно поміняти лічильник

Перший варіант – потрібно замінити, провести перевірку, опломбувати, параметризувати, зробити контрольну перевірку показників, тоді вам до ВСР.

Якщо плануєте встановити двозонний лічильник, щоб платити менше, або розглядаєте інші варіанти економії, то в цьому разі може допомогти і постачальник. Наприклад, у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях YASNO пропонує готові енергоефективні набори з двозонним лічильником електроенергії і послугою швидкої установки "під ключ".

- Кому подавати свідчення

Показання можна подати і ВСР, і постачальнику. Постачальник передасть їх ВСР. Саме оператор веде підрахунок спожитої електроенергії. Але якщо дані клієнт передає на сайті постачальника, то відразу в особистому кабінеті може побачити суму до оплати, не чекати платіжку і швидко заплатити за світло онлайн.

До речі, якщо ви хочете спростити спілкування з постачальником: стежте за новинами на його сайті, встановіть його мобільний додаток або використовуйте чат-бот. Наприклад, в YASNO подати свідчення й оплатити рахунок без комісії можна за лічені секунди, за допомогою чат-бота YASNO Online в Viber, мобільного додатка або особистого кабінету на сайті постачальника.