Величезні штрафи за борги по комуналці і заборона на виїзд: в Раді пропонують карати по-новому

В Україні боржників по комуналці будуть штрафувати на 20-50%, при цьому їм заборонять виїзд за кордон. Такі нововведення можуть дозволити скоротити число тих українців, які можуть платити за рахунками, але не роблять цього.

Про це йдеться в законопроєкті №3613, який включили до порядку Верховної Ради. Профільний комітет рекомендує ухвалити зазначений документ.

За борги по комуналці будуть штрафувати

Якщо зараз в Україні згідно із законом є тільки невелика пеня за борг (вона становить символічні 3,5% в рік), то за новими правилами тим, хто не хоче оплачувати комунальні послуги, доведеться значно переплачувати.

Так, якщо не платити протягом року, то розмір штрафу складе 20%. Наприклад, якщо в загальному ви заборгували 20 тис. грн, то повернути доведеться вже 24 тис. грн.

Якщо не платили два роки, то оштрафують вже на 30%. При заборгованості в 30 тис. грн повернути доведеться вже 39 тис. грн.

При заборгованості від трьох років, штраф складе вже 50%. Наприклад, якщо борг становить 30 тис. грн, то повернути доведеться вже 45 тис. грн.

Борг потрібно платити, або покарають

Згідно із законом дадуть місяць на те, щоб підписати договір реструктуризації договору. А якщо не зробити цього, то виконавець комунальної послуги повинен піти в суд і вже в судовому порядку стягнути належні гроші.

Крім того, боржники по комуналці будуть на рівних правах з тими, хто не платить аліменти. Вони не зможуть виїжджати за кордон, їх дані потраплять до реєстру боржників. При цьому ті, хто підпише договір реструктуризації, зможуть отримувати субсидії, виїжджати за кордон і виплачувати борг рівними частинами протягом п'яти років.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). При цьому ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.

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