В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні і скільки заплатимо

В Україні Міністерство енергетики готує варіанти підвищення тарифів на електроенергію для населення в 2021-му. Відповідно до однієї з пропозицій, в середньому вартість "струму" може збільшиться до 2,1 грн за кВт*год (зараз в середньому 1,1 грн).

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Всього у відомстві розглядають три варіанти підвищення:

Перший – на початковому етапі скасувати тільки пільговий тариф. Зараз при споживанні перших 100 кВт*год потрібно платити тільки 90 копійок за кожен. Також можуть скасувати "нічний" тариф (з 23 ночі при установці двозонного лічильника ціна в два рази нижче). Якщо таке рішення ухвалять, 150 кВт*год подорожчають з 174 до 252 грн.

Другий варіант – підвищити тарифи на 30%, в середньому до 1,4 грн за кожен кВт*год. Цей варіант також озвучували в Національній комісії з питань енергетики і комунальних послуг. При цьому загальну проблему це не вирішить і населення продовжить платити менше собівартості. Наприклад, зараз за 150 кВт * год потрібно платити 174 грн, а після такого подорожчання – близько 226 грн.

Третій варіант – відразу підняти ціну до рівня собівартості. Зараз близько 2,1 грн за кожен кВт*год. У такому випадку за 150 кВт*год доведеться платити замість 174 відразу 315 грн.

"Тариф на газ було легко підняти, тому що зробили це в період низьких ринкових цін. Тобто відразу споживачі не відчули на собі подорожчання. З електроенергією не хотіли чіпати питання до місцевих виборів, потім почалися дискусії: ну як підняти відразу так різко?" , – говорять співрозмовники уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть.

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що електроенергія для населення повинна подорожчати вже в першій половині 2021 року.