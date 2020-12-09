В Україні злетить абонплата на газ: як нові ціни залежать від регіонів

В Україні з 1 січня 2021 року підвищать абонентську плату на газ. Облгази вже зробили розрахунки нової вартості й подали на затвердження в Національну комісію з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Частину цін вже затвердили й оприлюднили. Чим гірший стан інфраструктури в регіоні, чим менше споживачів, тим вищий розмір абонплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, у Тернопільській області абонентську плату підвищать вдвічі: з 1,03 до 2,34 грн за кубометр. А в Києві всього на 4 копійки – з 0,28 до 0,32 грн за кубометр. Це пов'язано, зокрема, і з тим, що столиця найбільш густозаселене місто. Тому витрати на доставку і розподіл блакитного палива ділять на велику кількість споживачів. Це дозволяє знизити навантаження на кожну сім'ю.

Як підвищать абонплату на газ

Як порахувати свій розмір абонплати?

Щоб дізнатися, скільки доведеться платити у 2021-му, подивіться у своїх платіжках, скільки в сумі кубометрів газу ви витратили з жовтня 2019-го до жовтня 2020-го. Отриману цифру поділіть на 12 і помножте на тариф.

Наприклад, якщо ви спалили за цей період 900 кубів і користуєтеся послугами "Київоблгазу", щомісячна абонплата становитиме 116,2 грн.

Якщо вашого тарифу немає в таблиці вище, ймовірно, він поки ще не затверджений. Однак уже незабаром на OBOZREVATEL з'явиться повна інформація з тарифами для всіх українців.

Нагадаємо: