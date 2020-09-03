В Україні злетіли тарифи на газ: скільки платитимемо взимку і як скоротити суми

В Україні у вересні почали зростати тарифи на газ. Середня вартість кубометра за місяць зросла на 1 грн і становить 5,49 грн. Експерти попереджають: на цьому подорожчання не зупиниться.

Про те, як можна самим вибирати собі тариф на газ і що буде з цінами, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому злетіли тарифи

За останній місяць вартість блакитного палива зросла більш ніж на гривню практично у всіх постачальників. Зараз вона перебуває в межах від 4,39 до 7 гривень за кубометр. Перша причина зростання цін – сезонні коливання. Чим ближче до зими, тим дорожчим є газ і навпаки. Напередодні опалювального сезону попит на блакитне паливо зростає, що провокує і зростання цін.

Завдяки тому, що населення тепер вільно може змінювати постачальника, цінова політика мала стати більш вигідною споживачеві. Але зараз ми спостерігаємо зворотну ситуацію.

Зараз ціна на ринку газу в Україні безпосередньо залежить від цін на європейських хабах. Приблизно її можна визначити за формулою: ціна хаба + доставка. На ринку в Європі в кінці травня ціна газу досягла історичного мінімуму за останні десять років, тому і у нас газ був дешевим цього літа. Водночас за липень ціна виросла на 32,3%, а в серпні – ще на 42%. Зараз держава ціну штучно не занижує, тому якщо вона ростиме на ринках Європи і далі, то ту ж тенденцію варто спостерігати і в наших платіжках.

Водночас деякий вплив могла надати і незрілість українського ринку. Хоча в останній місяць про свій намір поставляти газ населенню заявили близько 16 компаній, конкуренції як такої поки немає. Більшу частину ринку все ще займають так звані облгаз збуту. Вони торік оголосили ціну на паливо лише після 20-го серпня. Хоча, за правилами, мали це зробити за 5 днів до кінця липня.

Як зміняться тарифи segodnya.ua

"Є порушення, які могли спровокувати штучне завищення ціни, – повідомляє координатор житлово-комунальних і енергетичних програм мережі "Опора" Тетяна Бойко. – Це не своєчасне оприлюднення вартості послуги. Постачальники мали опублікувати ціну за 5 днів до початку місяця, щоб споживач міг порівняти її з іншими постачальниками і вибрати кращу пропозицію на ринку. Облгаз збуту сильно затягли з оголошенням цін у серпні. Можливо, якби вони конкурували з іншими постачальниками, ціна могла б бути і нижчою".

На цю проблему вже звернули увагу НКРЕКП і Антимонопольний комітет. Після їхніх попереджень багато компаній почали визначатися з ціною швидше і до початку вересня опублікували пропозиції. Але в термін – все одно не встигли. Тому споживачі, які хотіли б підібрати більш вигідну ціну на вересень, не змогли цього зробити.

Як повідомляє Тетяна Бойко, за правилами, якщо постачальник не повідомив ціну вчасно, діє ціна минулого місяця. Якщо споживачі активно боротимуться за свої права і НКРЕКП їх підтримає, можливо, вони зможуть домогтися перерахунку. Коли такі прецеденти будуть, це спонукає компанії підходити до питання публікації цін більш відповідально.

Чого очікувати від цін на газ узимку?

За даними голови Асоціації постачальників енергоресурсів Артема Компана, ціна на газ для населення зростатиме й далі, адже зростає ціна на європейських хабах.

"Зараз ціна контрактів на вересень уже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – резюмує Артем Компан.

Водночас директор газотранспортної компанії "Нафтогаз України" Максим Рабинович стверджує, що ціна цього опалювального сезону може бути нижчою, ніж минулого:

"Зараз ціни на ринку змінюються досить активно. На них впливають як зовнішні фактори, наприклад обсяги постачання американського LNG-газу в Європу, так і внутрішні – вплив COVID-19 на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів".

Водночас важливо зазначити, що ринок газу нелегко піддається прогнозам. Наприклад, торік прогнозували, що газ на ринку може коштувати 12 500 гривень за тисячу кубометрів. Але на практиці, коштував він 5500 грн. Тоді "Нафтогаз" підписав новий транзитний договір із "Газпромом", і це вплинуло на всі ціни. Що буде цьогоріч, чи чекають нас чергові катаклізми – поки передбачити складно.

Через теплу зиму Україна закінчила минулий опалювальний сезон із рекордними обсягами газу в сховищах. Ще в березні оператор газових сховищ повідомляв, що в системі ГТС залишилося 15,8 мільярда кубометрів газу. Це в 1,5-2 рази більше, ніж було раніше в цей же період. За останніми даними "Оператора ГТС України", на кінець серпня кількість газу в сховищах досягла майже 25 мільярдів кубометрів.

"Ціни хоч і сезонні, але на їхній рівень впливає баланс попиту і пропозиції на ринку, – пояснює Максим Рабинович. – Тому запаси газу в підземних сховищах, які ми маємо, стануть свого роду буфером, що стримує зростання цін у наступні періоди".

Водночас Артем Компан упевнений, що газ, який є в сховищах, не настільки дешевий, щоби знижувати ціну: "Деяка частина газу, який є в сховищах, була куплена в період високих цін, тому навряд чи власники ресурсу продаватимуть його, поки ціна не повернеться до рівня минулої осені".

Як заощадити на газі

В умовах відкритого ринку у населення з'явилася можливість вибрати собі більш вигідну цінову пропозицію на ринку газу й оперативно поміняти постачальника. Але водночас, як ми бачимо, ціни в більшості постачальників перебувають приблизно на одному рівні та ростуть синхронно. Якщо середня ціна на ринку буде 10 грн за куб. м, чи знайдеться той, хто запропонує 5 грн?

В умовах стандартного пакету послуг це, звичайно, малоймовірно. Але зараз відразу кілька компаній сформували своєрідні "зимові" або "річні" тарифи (на пів року або рік). Такі пакети вже пропонують: газотранспортна компанія "Нафтогаз України", компанії групи "РГК" (облгаз збуту, які належать Дмитрові Фірташу), ETG.UA і "Статус Енерго".

За газ доведеться заплатити більше НБУ

Користуючись цим тарифом, споживач може зафіксувати собі запропоновану ціну на певний період і платити за нею незалежно від коливань. У деяких компаній за такі тарифи потрібно вносити передоплату, у інших – лише укласти договір, вказати передбачуваний обсяг споживаного газу, а оплату здійснювати щомісячно, як і раніше. Максим Рабинович пояснює принцип дії тарифу на прикладі їхньої компанії:

"Як страхування від коливання цін ми пропонуємо клієнтам тариф – "Річний". Його принцип у тому, що перед під'єднанням формується розрахунковий обсяг споживання газу на рік. Потім він множиться на вартість тарифу і ділиться на 12. Відповідно, клієнт платить однакову суму за газ протягом року. Якщо людина використовує менше від запланованого обсягу газу, гроші повернуться їй на рахунок після закінчення дії пакету. Якщо споживання буде більше, ніж заплановано – людина доплатить різницю за фіксованим тарифом".

Така пропозиція вигідна компанії, адже постачальник може заздалегідь дізнатися, скільки ресурсу потрібно закупити на зиму та зробити це, поки газ не дорогий. А споживач завдяки цьому може платити менше. Але важливо пам'ятати, що пільговий тариф вигідно встановлювати влітку, коли газ дешевший, тоді і пропозиція на рік або пів року буде дешевшою.