В Україні злетіли тарифи на газ, зростати будуть щомісяця аж до лютого: скільки заплатимо

В Україні тарифи на газ більше не залежать від Кабміну або профільного регулятора. Днями "Нафтогаз" опублікував нові ціни, які майже на 35% вищі від жовтневих. І це ще не межа. Вартість блакитного палива буде змінюватися щомісяця.

Ба більше, тарифи, які встановлює "Нафтогаз", не стосуються всіх українців. Тепер за такою ціною купуватимуть тільки ті сім'ї, які купують газ безпосередньо. Більшість же, як і раніше, залишилися клієнтами "газзбутів".

Про те, що потрібно знати про ринок газу і про нові ціни – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що тепер відбувається з тарифами на газ?

В Україні вже кілька місяців, із 1 серпня, Кабінет міністрів не диктує "Нафтогазу", за якою ціною продавати газ. Кожен сам за себе: постачальники на місцях (у більшості українців це регіональні "газзбути") купують блакитне паливо за ринковою ціною, а потім продають його простим українцям.

На роздрібний ринок вийшов і НАК – створив спеціальний дивізіон, який повинен залучати простих українців підписувати прямі договори. Поки частка "Нафтогазу" – всього менше ніж 3%. Усі інші, як і раніше, купують газ у "збуту".

"Нафтогаз" на листопад уже підвищив ціну на блакитне паливо з 4,7 до 6,33 грн за кубометр (тариф місячний). Для тих, хто хоче купити газ відразу на рік, замість 5,24 доведеться платити 6,45 грн за куб (ціни вказані з урахуванням ПДВ). У деяких постачальників уже досягає 7 грн.

Як будуть змінюватися ціни на газ?

Аналітики неохоче озвучують будь-які прогнози, тому що точний прогноз скласти неможливо, розповідає OBOZREVATEL аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня та ресурсу листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис. кубометрів із ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Координаторка житлово-енергетичних програм "Опори" Тетяна Бойко також упевнена: немає ніяких підстав сподіватися, що ціни в майбутньому будуть знижуватися. Через це, вважає Бойко, варто скористатися "Річним" тарифом: тоді можна буде цілу зиму використовувати газ, куплений за однією ціною.

"Тим, хто використовує газ для опалення, раджу "Річний", тому що поки немає підстав сподіватися, що ціни далі будуть знижуватися", – сказала Бойко в коментарі OBOZREVATEL.

Навіщо міняти постачальника?

Якщо ви знайшли кращу ціну або з якоїсь причини не хочете далі співпрацювати зі своїм постачальником, за лічені дні можна змінити компанію. Газ ви будете отримувати той самий, але платити за нього іншій компанії.

Щоб затримати клієнтів, "старі" постачальники часто надсилають борги заднім числом (перераховують обсяг використаного блакитного палива з урахуванням температурного коефіцієнта, мовляв, залежно від того, яка температура на вулиці й де встановлено лічильник, обсяг може змінюватися).

Оплачувати такі борги не потрібно, зараз законність таких нарахувань визначає Верховний суд (і в Кабміні, і в Нацкомісії з тарифів вважають, що донараховувати компанії не мають права).

Як поміняти постачальника?

Поміняти постачальника можна буквально "в один клік". Для цього варто заповнити заявку на сайті своєї компанії.

Подати заяву нового постачальника в офісі або онлайн (до заяви прикріпити копії паспорти, ІПН, документи на право власності / користування житлом або останню платіжку);

отримати підтвердження про перехід, який автоматично здійсниться протягом 3-21 дня.

Водночас новий постачальник сам повідомить попереднього про бажання споживача зробити такий перехід. Так, чинний постачальник ніяк не може тиснути на клієнта і створювати йому перешкоди.

Важливо, що вибирати постачальника можна не тільки жителям приватних будинків, але і квартир. Адже постачальник укладає договір не з ОСББ, а з кожним конкретним споживачем. Так, у вас і вашого сусіда можуть бути різні постачальники газу і відповідно – різна ціна.