В Україні тариф на електроенергію може зрости в два рази: скільки доведеться платити

В Україні тариф на електроенергію в 2021 році може збільшиться з 90 копійок (при споживанні до 100 кВт*год) до 2,4 грн.

Про це OBOZREVATEL розповіли співрозмовники в Кабінеті міністрів. Так, зараз уряд розглядає варіант повної відміни спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, що призведе до зростання цін для населення в 2 рази.

"Йдется про два-три етапа підвищення. Завдання ввести ринкове регулювання цін, як це працює на ринку газу. Кандидат на посаду міністра енергетики Юрій Вітренко, який відстоював ринкові тарифи на газ, може стати реформатором у цьому контексті. Після його призначення одним з важливих завдань стане нормалізація ситуації на ринку електроенергії, скорочення заборгованості підприємств і вихід на ринкові механізми", – розповідає співрозмовник.

Є і більш м'які варіанти: спочатку скасувати пільговий тариф на перші 100 кВт*год. Тобто замість 90 копійок доведеться платити 1,68 грн. Також можуть скасувати знижку в 50% при споживанні "струму" вночі (т.зв. "нічний тариф").

В Україні останній раз тарифи на електроенергію підвищували ще в 2017-му, з тих пір її ринкова вартість злетіла в два рази, проте тариф не переглядали. І чим довше з цим тягнуть, тим більше проблем виникає.

Як змінювався тариф на електроенергію

Експертка "Опори" Тетяна Бойко пояснює OBOZREVATEL: поки немає конкурентних тарифів, компаніям невигідно продавати електроенергію безпосередньо населенню. "Ціна повинна бути набагато вищою. Є два тарифи і той, який до 90 копійок, навіть транспортування не покриває, не те, щоб компенсувати витрати на виробництво", – впевнена Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року тариф на електрику для споживачів не підвищуватимуть.

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Бойко заявив, що електроенергія для населення повинна подорожчати вже в першій половині 2021 року.