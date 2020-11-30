В Україні різко підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо

Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.

Про це йдеться в проєктах постанов, опублікованих на сайті регулятора. Тарифи пропонують підвищити для клієнтів 20 облгазів. Причому деяких із них ціна на доставку палива може вирости майже втричі. Наприклад, для "Тернопільміськгаз" тариф може вирости з 0,4 грн за 1 куб. м (щомісяця з ПДВ) до 1,13 грн, для "Тернопільгазу" – з 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.

Водночас для двох операторів пропонується зменшити тариф: для ТОВ "Спектргаз" – на 3%, а саме із 3,28 до 3,18 грн за кубометр газу для ЗАТ "НГХП" Сірка " – на 15%, з 1, 54 до 1,82 грн за кубометр. Згідно з процедурою, споживачі, представники громадських організацій та інші зацікавлені особи можуть протягом 10 днів після оприлюднення відповідних проєктів постанов на офіційному сайті НКРЕКУ письмово надати регулятору свої пропозиції.

Зауважимо, що рішення НКРЕКП стосується виключно плати за доставку природного газу. На нього формується на ринкових принципах, а споживачі можуть вільно вибирати собі будь-якого постачальника.

Відзначимо, що сьогодні в кожному регіоні й у кожного облгазу є свій тариф на кубометр доставки газу.

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