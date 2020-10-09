В Україні перерахують ціни на газ: скільки заплатимо взимку

В Україні тариф на газ взимку може вирости з 5,3 до 7 грн за кубометр. Таке подорожчання пов'язано з піковим періодом споживання блакитного палива.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Аналітик Єгор Комов вважає, що вже в грудні на ринку вартість кубометра може становити 7 грн. Це значно менше, ніж торішня ціна, але водночас більше, ніж українці платять зараз.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ росте, більше покупців за того ж обсягу, значить, вищою буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна рости не буде", – пояснює аналітик.

В Україні з 1 серпня 2020-го відкритий вільний ринок газу для населення. Тепер "Нафтогаз" не зобов'язаний продавати блакитне паливо за встановленими урядом тарифами, до того ж, є різні постачальники і можна вільно вибирати, у кого і за якою ціною купувати.

"Ціна зросте тому, що змінюється сезон. Як правило, це відбувається з наближенням зими. У яких межах вона перебуватиме – зараз сказати складно, але очікувано, що її рівень буде нижчим, ніж минулої зими. Нині сформовано високі запаси природного газу в сховищах, а на зниження попиту вплинула пандемія коронавірусу", – розповіла аналітикиня Української енергетичної біржі Оксана Запорізька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" із 4,73 до 5,24 гривень за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" виросла на 45% – із 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.