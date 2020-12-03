В Україні кожна сім'я заборгувала в середньому 3,7 тисячі за комуналку

В Україні кожна сім'я в середньому заборгувала 3769 грн за комунальні послуги (дані на початок листопада). Водночас ще рік тому ця цифра була на рівні 3500 грн.

Це випливає з опублікованих даних Держстату. Зокрема, загальний борг за комунальні послуги становить 56,1 млрд грн. Усього в Україні, за даними статистики, 14 млн 881 тис. сімей (домогосподарств). Якщо загальний борг розділити на загальну кількість споживачів комунальних послуг, виявиться, що в середньому кожна сім'я заборгувала за комуналку понад 3,7 тис. грн.

Борги за комуналку ukrstat.gov.ua

Торік сукупний борг був на рівні 52,1 млрд грн. Зазначимо, що станом на початок листопада 2020 року українці заборгували 22,4 млрд за газ, за постачання теплової енергії та гарячої води – 16,7 млрд, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 млрд, за управління багатоквартирним будинком – 5,1 млрд, за постачання й розподіл електричної енергії – 5,1 млрд, за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн.

До речі, президент Володимир Зеленський рівно рік тому, 2 грудня 2019-го, заявляв, що наступної зими завдяки "цікавому рішенню" тарифи на тепло вдасться знизити на 50% (удвічі). У результаті, наприклад, опалення приватного будинку в Києві за рік подорожчало майже на 500 грн на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.

Національна комісія з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.