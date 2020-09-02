В Україні через перевірки змушують повернути субсидію в бюджет: названо причини

В Україні вже кілька років Міністерство фінансів проводить верифікацію (простіше кажучи перевірку) всіх одержувачів соцдопомоги і регулярно знаходить порушників. В результаті частина одержувачів допомоги зобов'язана повернути її в бюджет.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, буквально кілька днів тому в Коломиї Івано-Франківської області суд ухвалив рішення зобов'язати одну з місцевих сімей повернути на рахунок місцевого департаменту соцполітики 6,5 тис. грн. У процесі верифікації з'ясувалося, що отримуючи субсидію "потребують" придбали авто Hundai Santafe 2014 го, який, зрозуміло, коштує значно більше 50 тис. грн.

Аналітик Єгор Комов, який вивчав досвід систем соціального захисту різних країн, розповідає OBOZREVATEL: в Україні ситуацію з субсидіями можна назвати "особливою". Мовляв, ми звикли, що красти у держави це не соромно, тому не соромлячись можемо купувати авто і просити допомоги на комуналку.

"У деяких країнах може бути кримінальне переслідування за фальсифікацію, помилки, приховування даних під час отримання соціальних виплат. Це фактично крадіжка. Немає державний грошей, це податки кожного громадянина цієї країни. У нас є величезна проблема через відсутність системи ефективної верифікації. Як перевірити, чи отримує людина доплату від роботодавця в конверті?" – пояснює Комов.

За що можуть забрати субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.

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