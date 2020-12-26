В Україні через нові ціни на газ злетять тарифи: кому і скільки доведеться платити

В Україні з грудня "Нафтогаз" підвищив тарифи для виробників тепла та гарячої води на 13,54% – до 6103,1 грн за тисячу кубометрів газу, без урахування ПДВ. В результаті ціни на опалення і гарячу воду зростуть на 10,8%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як розповіла членкиня Національної комісії з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій, більшість українців платить за тепло й гарячу воду за тими тарифами, які встановлює місцева влада. Після подорожчання газу так чи інакше доведеться підвищувати й тарифи, інакше підприємство буде збитковим.

"Якщо ми офіційно отримаємо прогноз ціни за газ на наступний рік, то будемо змушені переглядати тарифи на тепло й гарячу воду. Ми не можемо допускати боргів. В умовах нового ринку газу, якщо не буде в підприємств грошей на оплату газу, їх буде від'єднано. Це складне питання і для споживачів", – каже Бабій.

Припустимо, що до підвищення за опалення й гарячу воду ви платили 2 тис. грн на місяць. З огляду на складник блакитного палива в платіжках, у середньому ціна збільшиться на 10,8%.

Загалом, процедура підвищення тарифів займає близько 30 днів. Ймовірно, платити більше доведеться вже в січні. Якщо місцева влада не згодна зі зростанням цін на тепло й гарячу воду, вона повинна передбачити в міському бюджеті гроші на компенсацію різниці між встановленим тарифом і реальною вартістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.