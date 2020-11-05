В Україні частина квартир залишилася без опалення: як запустити і хто винен

В Україні, незважаючи на те, що офіційно опалювальний сезон уже почався, частина будинків досі залишаються з холодними батареями. За оцінками Асоціації захисту споживачів послуг, у Києві таких близько 15%.

Чому опалення вмикають із запізненням і що робити, якщо ваші батареї досі холодні, – розбирався OBOZREVATEL.

Валянки замість капців

У 2020 році опалювальний сезон стартував досить рано. За нормами, опалення мають вмикати, коли середньодобова температура протягом трьох днів не перевищує +8 градусів. А 16-го жовтня було значно тепліше. Тому деякі ОСББ тоді ухвалили рішення тепло поки не вмикати. Але ось показники термометра вночі наближаються до нуля, а в деяких будинках батареї все ще холодні.

Киянка Валентина живе в одному з будинків на проспекті Правди. Жінка кілька тижнів "штурмує" всі можливі інстанції, але поки в їхній квартирі тепліше не стало.

"Я сьогодні готувала їсти, і у мене по меблях просто тече вода, – розповідає Валентина OBOZREVATEL. – Меблі настільки холодні, що коли пішов пар із плити – утворився конденсат. По вікнах теж тече вода. Холод жахливий. У нас вдома дитина, і щоб хоч якось зігрітися, змушені вмикати обігрівач, адже не дай бог внучка захворіє. Я сама ходжу у валянках, тілогрійці, на спині – пояс теплий. Ось так і живемо".

Але опалення – не єдина проблема Валентини. У їхньому будинку близько трьох місяців немає і холодної води. "Я вже обірвала всі телефони. Тепер у диспетчерській від мене навіть не беруть трубку. Нещодавно телефонувала в ЖЕК – там теж нічого не домоглася. А через карантин ні до кого потрапити на прийом можна. Навіть не знаю, куди можна ще скаржитися".

У квартирі іншої мешканки проспекту Правди Олени Черняк увімкнули опалення ще 24-го жовтня в обід. Тоді батареї були гарячі години чотири, але потім опалення знову пропало. Така сама ситуація і з гарячою водою.

"Щовечора гріємо воду відром, щоб помитися, – розповідає Олена. – Щоб було тепліше, протягом дня вмикаємо духовку, запалюємо всі конфорки, тоді кімната трохи прогрівається. Але якщо з вечора нагріємо – вранці знову холодно, аж з ліжка вставати не хочеться. Вдома тепло вдягаємося і спимо в теплому одязі. У мене ще дитина, якій 2,5 року. Її переодягати, роздягати, а холоднеча жахлива.

У будинку Олени за адресою проспект Правди, 68-б така ситуація не у всіх мешканців. У деяких сусідніх під'їздах гаряча вода з'явилася ще два тижні тому, а в частині квартир навіть є опалення.

"Через квартиру від мене в сусідки в кімнаті ледве теплі батареї. Але в квартирі все одно холодно. У інших – взагалі батареї холодні. Для мене це дико. Один будинок – тим дають тепло, а тим немає", – дивується Олена.

Чому немає опалення?

Проблеми зі стартом опалювального сезону повторюються щороку. Жителі дивуються, чому опалення вмикають так нерівномірно. Експерти пояснюють, для відсутності тепла насправді може бути безліч причин.

"Може бути щось не в порядку в будинку або з мережами перед ним, – пояснює координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм Громадської мережі ОПОРА Тетяна Бойко, – можуть траплятися аварії. Можливо, ОСББ або ЖЕК не подали заявки на увімкнення".

Дійсно, як повідомляють у КМДА, станом на 2 листопада лише 66% ОСББ та відомчих будинків подали заявки на увімкнення опалення. Водночас у мерії запевняють, всі будинки, які належать комунальним підприємствам, – вже під'єднані. А відсутність опалення викликана поломками мереж.

Пориви труб – дійсно дуже часте явище. З початку опалювального сезону комунальники усунули вже 900 пошкоджень. Але це поки далеко не все. Тепловики повинні починати готуватися до нового опалювального сезону, тільки-но закінчиться старий: проводити випробування, замінювати зношені труби. Але фактично за літо ремонтують лише малу частину комунікацій, інші ж – працюють на межі можливостей. Загалом у столиці 3000 км труб, по яких у будинки жителів йде опалення. І більшість із них не в найкращому стані. Цього ж року, за словами мера, відремонтували тільки 100 км. За високого рівня зношеності стан тепломереж ефективно не відслідковують:

"Були заяви мера, що міська житлово-комунальна інспекція стежитиме за теплом у кожному будинку, – згадує президент "Асоціації захисту споживачів послуг" Олег Титамир, – або, наприклад, що спеціальні дрони будуть використовувати тепловізори для перевірок теплотрас. Але це все – пусте. Немає системного підходу до вирішення проблем, які накопичилися за ці роки, немає програм, які чітко говорили б: що, коли і за які кошти виконувати. Якщо навіть почнуть літати дрони і фіксувати поломки, що зміниться? Теплотраси будуть проривати й далі".

Також проблеми з увімкненням тепла можуть виникнути через велику заборгованість будинку за комуналку. За даними "Нафтогазу", столиця заборгувала йому близько 2 млрд грн. Це борг постачальників тепла. Але оплатити його вони не можуть, оскільки за тепло не розрахувалися самі споживачі. І що з цим робити – ніхто не знає. У людей просто немає грошей, щоб оплачувати старі борги й погасити нові за новими тарифами. За словами Олега Титамира, місцева влада повинна розробити програму, яка б надавала підтримку соціально незахищеним верствам населення, але й карала недобросовісних користувачів.

Куди звертатися?

Що ж робити, якщо опалювальний сезон стартував, а тепло в будинок так і не подали? Чи можуть мешканці якось вплинути на ситуацію? Експерти впевнені – звичайно, можуть. Насамперед радять мешканцям написати колективний лист у житлово-комунальну інспекцію, де викласти суть проблеми, або зателефонувати в центральну диспетчерську 15-57. Якщо не допомагає – звернутися до контактного центру 15-51. Але ця схема працює далеко не завжди, розповідає киянка Валентина:

"Спочатку мені говорили, що у нас прорив і його ремонтує теплоенерго Нивок. Я дістала їх номер телефону, але там мені відповіли, що у них зовсім ніяких заявок немає. Потім, коли я знову звернулася до диспетчерської, мені сказали, що в нашому під'їзді тріснула труба. Але вже два тижні пройшло, скільки можна цю трубу лагодити? Зараз же мені кажуть, що поломка в підвалі. Раніше на 15-51 хоч якусь допомогу надавали, а зараз і там немає ніякого результату".

З такою самою проблемою зіткнулася й Олена Черняк: "Скаржимося від настання холодів, але навіть не видно, щоб хтось щось робив. По телефону або не відповідають, або зайнято, або кажуть: "Усуваємо неполадки, очікуйте".

Єдиного сценарію, за яким можна швидко вирішити проблему з відсутністю опалення, на жаль, немає. Під час старту опалювального сезону з'являється настільки багато поломок, що ні полагодити їх вчасно, ні відстежити комунальники просто не можуть.

"Це відображає невирішену проблему галузі загалом, – каже Олег Титамир. – Найчастіше операторам просто нема чого відповісти. Причин для поломок дуже багато, і вони вирішують їх не коментувати. Через велику кількість дзвінків лінії перевантажені. У галузі потрібні чіткі, ринкові правила взаємодії. Як із боку держави, так і з боку власників має бути розуміння й бажання вирішити ситуацію. Можна вічно лаяти чиновників і боржників. Але так проблема не вирішиться".

Чи реально отримати компенсацію?

Відсутність опалення за низької температури повітря – це не тільки дискомфорт для мешканців, і а шкода для самої квартири. Через перепади температури з'являється цвіль на шпалерах і кахлі, від конденсату набираються вологою і псуються меблі. Після таких затримок зі стартом опалення частина квартир потребує ремонту.

"На стиках у ванній уже цвіль пішла. Скрізь вода", – скаржиться Валентина. "У таких випадках ми рекомендуємо негайно складати акт у присутності свідків і представників домоуправління, – радить Олег Титамир. – Необхідно зробити фото- й відеофіксацію збитків і подавати на відшкодування в суд. Дуже часто такі справи в суді виграються потерпілою стороною".

У той же час Тетяна Бойко до практики судових спорів ставиться не оптимістично. Вона запевняє, якщо опалення немає через аварію, то залучити когось до відповідальності буде вкрай складно. Експерт радить мешканцям думати на перспективу і робити самі будинки більш енергоефективним. Співвласники будинку можуть, наприклад, організуватися й поставити індивідуальний тепловий пункт, збалансувати систему теплопостачання в будинку, утеплити будинок. Тоді проблем буде менше.

Про модернізацію будинків кажуть і в КМДА. Як повідомляє радник заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна, часто проблема відсутності тепла криється в комунікаціях самого будинку. А їх заміну в тарифах не закладено. Мешканці повинні об'єднуватися й робити кроки щодо вдосконалення комунікацій. Інакше кожен опалювальний сезон буде обертатися суцільною низкою поломок.