В "Слузі народу" оголосили про крах реформи ЖКГ

В Україні реформа сфери житлово-комунального господарства (ЖКГ), яка проводилася кілька років, за фактом провалилася.

Про це UBR розповіла глава підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер (фракція "Слуга народу").

Вона пояснила, що головною метою реформи було створення ринку комунальних послуг, але досягти цього не вдалося.

"Де факто реформа провалена, тому що філософія, яка закладалася в реформу ринку комунальних послуг, це те, щоб з'явився сам цей ринок. Ринок у нас не з'явився, і є дуже багато недосконалих механізмів, про які можна запитати директора якого завгодно ЖЕКу або ОСББ, – механізмів, які не просто не дають цього ринку розвиватися", – вважає Буймістер.

За її словами, у фракції підготували законодавчі зміни в закон про ринок ЖКГ, щоб врегулювати суперечливі питання.

"У нас, наприклад, не визначений статус деяких активів, які перебувають всередині будинку, або мереж, які підходять до будинку. Хто за них повинен відповідати, хто повинен платити? Чому, наприклад, жителі багатоквартирних будинків повинні платити за прибудинкову територію, яка їм не належить? Всі ці питання залишилися без рішення, але гірше того, що в тарифах вони якимось чином відображені. Тому люди оплачують, не розуміючи навіть як це проконтролювати", – пояснила Буймістер.

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