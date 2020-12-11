В оновленому мобільному додатку YASNO для киян з’явилась корисна функція

Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO зробив ще зручнішим мобільний додаток, яким користуються більше 130 тисяч клієнтів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як нагадали у пресслужбі компанії, у смартфоні просто та швидко розраховуватися за світло, передавати показання лічильника та відстежувати історію оплат.

Відтепер, сплативши за електроенергію, рахунок можна надіслати на електронну пошту чи в будь-який месенджер – Viber, Telegram або WhatsApp.

Окрім цієї функції додаток також отримав оновлений яскравий та зрозумілий дизайн. Щоб отримати ці можливості, треба лише оновити додаток на своєму смартфоні. Як і раніше, мобільна версія відображає інформацію особового рахунку, аналогічну інформації в Особистому кабінеті YASNO. Клієнти можуть налаштувати вхід до додатку за відбитком пальця власника або PIN-кодом, а для спрощення оплат можна зареєструвати та зберегти декілька платіжних карток.

Оновити мобільний додаток користувачі можуть в GooglePlay чи AppStore, а якщо він ще не встановлений, клієнту достатньо:

знайти додаток в GooglePlay чи AppStore за назвою YASNO;

натиснути кнопку "Встановити";

відкрити додаток та обрати регіон "м. Київ";

ввести логін та пароль, які використовуються для входу до Особистого кабінету.

"Ми робимо онлайн-сервіси YASNO ще більш доступними та зрозумілими. Єдиний мобільний додаток для наших клієнтів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях – сучасний сервіс, який дозволяє вирішити питання з електропостачання за лічені хвилини зі свого смартфона. Враховуючи популярність та зручність месенджерів, YASNO додав можливість збереження там оплаченої платіжки за світло", – розповів директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Довідка. YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів.

Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.