В оновленому мобільному додатку YASNO для киян з’явилась корисна функція

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Комуналка
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В оновленому мобільному додатку YASNO для киян з’явилась корисна функція

Постачальник електроенергії, газу та енергоефективних рішень YASNO зробив ще зручнішим мобільний додаток, яким користуються більше 130 тисяч клієнтів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Як нагадали у пресслужбі компанії, у смартфоні просто та швидко розраховуватися за світло, передавати показання лічильника та відстежувати історію оплат.

Відтепер, сплативши за електроенергію, рахунок можна надіслати на електронну пошту чи в будь-який месенджер – Viber, Telegram або WhatsApp.

Окрім цієї функції додаток також отримав оновлений яскравий та зрозумілий дизайн. Щоб отримати ці можливості, треба лише оновити додаток на своєму смартфоні. Як і раніше, мобільна версія відображає інформацію особового рахунку, аналогічну інформації в Особистому кабінеті YASNO. Клієнти можуть налаштувати вхід до додатку за відбитком пальця власника або PIN-кодом, а для спрощення оплат можна зареєструвати та зберегти декілька платіжних карток.

Оновити мобільний додаток користувачі можуть в GooglePlay чи AppStore, а якщо він ще не встановлений, клієнту достатньо:

  • знайти додаток в GooglePlay чи AppStore за назвою YASNO;

  • натиснути кнопку "Встановити";

  • відкрити додаток та обрати регіон "м. Київ";

  • ввести логін та пароль, які використовуються для входу до Особистого кабінету.

"Ми робимо онлайн-сервіси YASNO ще більш доступними та зрозумілими. Єдиний мобільний додаток для наших клієнтів у Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях – сучасний сервіс, який дозволяє вирішити питання з електропостачання за лічені хвилини зі свого смартфона. Враховуючи популярність та зручність месенджерів, YASNO додав можливість збереження там оплаченої платіжки за світло", – розповів директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Довідка. YASNO – постачальник електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій та Черкаській областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів.

В оновленому мобільному додатку YASNO для киян з’явилась корисна функція

Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.

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