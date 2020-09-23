Українцям заднім числом нараховують борги за газ і погрожують "відрізати трубу"

В Україні споживачам, які намагаються змінити постачальника газу, заднім числом нараховують борги і навіть загрожують відрізати трубу.

Про це в скаргах у Національну комісію в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пишуть українці. "У нас з'явилася перша заявка на перевірку – Київоблгаззбути. Споживач дуже добре оформив скаргу: йому дійсно з 2015 року нарахували коефіцієнти, яких у попередніх рахунках не було", розповіла в ефірі одного з телеканалів член НКРЕКП Ольга Бабій, передає ГазПравда.

Фахівці підтверджують: низка облгазів і афілійованих газзбутів свідомо тисне на споживачів, які вирішили змінити постачальника газу. Людям загрожують виставити великі борги й навіть відрізати трубу, якщо ті посміють перейти до іншої газопостачальної компанії. Такі дії відверто порушують права споживачів і є незаконними, впевнена координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

"Люди скаржаться, що отримали тисячі гривень боргу за так звані "температурні коефіцієнти" після того, як змінили постачальника газу. Водночас заборгованість їм нарахували із запізненням – ще з 2015 року. І раніше клієнтів про такі борги не повідомляли. У попередніх рахунках ніякої заборгованості в людей не було", – зазначає Тетяна Бойко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться із постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами нижчими, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то зараз цю умову вилучили.

Компанія "Нафтогаз" підвищила вартість газу для населення за тарифом "Річний" з 4,73 до 5,24 грн за кубометр. А вереснева ціна на газ за тарифом "Місячний" зросла на 45% – з 3,24 грн/куб у серпні до 4,7 грн/куб.