Українцям ввели нові абонплати, за опалення доведеться платити весь рік: що ухвалила Рада

В Україні введуть абонплату на всі комунальні послуги, крім електроенергії. А тарифи на опалення будуть перераховувати щомісяця. Це призведе до того, що в середньому українці платитимуть за комуналку додатково близько 112 грн (абонплата), а тариф на тепло підвищать.

Це випливає із законопроекту №2458, який Верховна Рада прийняла в повторному другому читанні 240 голосами. Цей документ внесла в парламент група народних обранців ще 15 листопада 2019 року. У травні 2020 го законопроект прийняли в першому читанні, а в липні відправили на повторне друге читання.

Про те, як і що зміниться для українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Навіщо вводять абонплату? Не створив ОСББ – отримай нову платіжку

Українці має право вибрати: або створити ОСББ (організація співвласників багатоквартирних будинків) і самим відповідати за стан комунікацій в будинку, або підписати колективний договір з постачальником коммуналних послуг і платити йому абонплату цілий рік.

За підрахунками OBOZREVATEL, абонплата на воду і опалення буде в межах 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода і опалення).

Абонентська плата вже передбачена законом, але її введення перенесли через карантин. Член НКРЕКП Ольга Бабій розповіла: з 2018-го в тарифах не закладені суми на обслуговування і ремонт мереж. Відбулася законодавча колізія, в результаті якої у постачальників, за словами Бабин, іноді немає грошей навіть на те, щоб надрукувати і виставити платіжки.

"Абонентська плата за комунальні послуги діятиме доти, доки співвласники багатоквартирного будинку не зберуться і не ухвалять рішення найняти свою компанію, яка буде займатися комунікаціями. Головним завданням було відокремити монополіста від мереж. Але на час, поки співвласники багатоквартирних будинків не зробили свій вибір, вони платитимуть абонентську плату для того, щоб їхні комунікації хтось обслуговував. Це як постачальник останньої надії", – говорить Бабій.

Тариф на опалення буде змінюватися разом з ціною на газ

Ще в жовтні мер Ківа Віталій Кличко звернувся до Ради з проханням прийняти законопроект №2458. Мовляв, це б дозволило через зниження цін на газ перерахувати вартість опалення і гарячої води. Але якщо в жовтні газ дійсно був дешевим, то зараз його вартість уже перевищила минулорічний показник.

Тому цього разу, ймовірно, через подорожчання блакитного палива зростуть ціни і на тепло. Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

"Законопроєкт правильний, але немає плану реформ. Ухвалення правильного законопроекту призведе до появи додаткових платіжок, потрібні додаткові кошти на додаткові платіжки. Хто сьогодні відповідає на тариф за тепло, які береться зі стелі?", – розповідає заступник голови профільного комітету Олексій Кучеренко.

Що ще зміниться:

запроваджуються диференційовані тарифи на транспортування та постачання теплової енергії (в залежності від наявності або відсутності центральних та індивідуальних теплових пунктів), що дозволить уникнути подвійної компенсації споживачами витрат на утримання і обслуговування центральних та індивідуальних теплових пунктів;

скасовується вимога щодо формування загальнобудинкових тарифів на послугу з постачання гарячої води при наявності в таких будинках індивідуальних теплових пунктів, оскільки це вимагає багато часу і значних витрат від виконавців комунальних послуг, пов'язаних із здійсненням розрахунків, адмініструванням цих витрат.

постачальникам послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій або керуючим надається право достроково розривати відповідні договори, попередивши про це споживачів не пізніше ніж за два місяці до дня розірвання договорів.

Нагадаємо, у жовтні поточного року мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту з проханням ухвалити законопроєкт №2458, оскільки він дозволить теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ, і, відповідно, встановлювати нижчі ціни на тепло і гарячу воду для населення.

До речі, президент Володимир Зеленський рівно рік тому, 2 грудня 2019-го, заявляв, що наступної зими завдяки "цікавому рішенню" тарифи на тепло вдасться знизити на 50% (удвічі). У результаті, наприклад, опалення приватного будинку в Києві за рік подорожчало майже на 500 грн на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL: