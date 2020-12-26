Українцям відмовляють у субсидії через малу зарплату: що робити

Киянці Валентині відмовили в субсидії через зарплату меншу, ніж мінімальна. В органах соцзахисту пояснюють: щоб отримати допомогу на оплату комуналки, потрібно платити податки і внески хоча б з мінімалки.

Як пише видання "Сегодня", Валентина через карантин залишилась без доходу. Щоб перезимувати і не влазити в борги, звернулася за субсидією. Через два місяці отримала офіційну відмову. Причина – її заробітна плата менше мінімальної.

У Міністерстві соціальної політики пояснюють: ті, хто не платить податків та єдиного соціального внеску, не можуть розраховувати на державну допомогу. Однак кожен випадок індивідуальний. Тому остаточні рішення приймають спеціальні комісії на місцях.

З перевіркою приходили і до Валентини. Свіжого ремонту або нових меблів в акт перевірки комісія не внесла. Так чому отримала відмову – киянка не розуміє. Але опускати рук не варто, каже адвокат Наталія Гнатуш. Треба вимагати ще протоколу рішення комісії. З повним пакетом документів можна звертатися до юристів. Головне – порахувати, чи не обійдуться послуги юристів дорожче, ніж сама субсидія.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні розмір субсидій може знизитися приблизно на 40% після карантину. Це пов'язано з новими правилами обліку доходів, а також із перерахунком розміру знижки (обов'язковий платіж збільшать від 15 до 20% від сукупного доходу сім'ї).

Міністерка соцполітики Марина Лазебна заявила, що чиновники переглянуть програми, де є зловживання.