Українцям зменшать субсидії: як рахуватимуть

В Україні після скасування карантину різко зменшать розмір субсидії. Якщо зараз у формулі враховують 15% від розрахункового заробітку, то за новими правилами – 20%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Розмір субсидії вважається як різниця між вартістю комуналки та обов'язкового платежу. Зі свого боку обов'язковий платіж – це певний відсоток доходу сім'ї, який конкретний пільговик може віддавати за комунальні послуги.

Цей відсоток для всіх рахується індивідуально. До травня цього року для підрахунку середній дохід на одного члена сім'ї ділили на два прожиткові мінімуми і множили на 15%. Те, що вийде – і є відсоток обов'язкового платежу із сукупного доходу.

Із травня 2020 року замість 15% Кабмін почав рахувати 20%. Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі. За старими правилами сім'я з трьох осіб із доходом в 6 тис. грн мала платити за комуналку не більше 900 грн. І якщо, наприклад, соціальний норматив комунальних послуг при цьому обходився у 2000 грн, то держава виділяла їм 1100 грн, щоб вони додали свої 900 і оплатили комуналку.

За новими правилами ця ж сім'я має заплатити зі свого бюджету за комуналку вже 1200 грн. Унаслідок розмір субсидії зменшиться на 200 грн, з 1100 до 900 грн.

"Разом з усіма змінами, за моїми підрахунками, люди отримуватимуть субсидію на 40% менше, ніж минулого року. А чому це зробили? На 10,5 млрд у 2020-му зменшили програму субсидій і на 1,5 млрд зменшили витрати на державну соціальну допомогу", – коментував OBOZREVATEL нововведення ексміністр соцполітики Андрій Рева.

Важливо! На час карантину Мінсоцполітики розраховуватиме розмір за старими правилами (з урахуванням 15%), проте, як тільки він закінчиться, субсидії відразу ж зменшать.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебная заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.