Українцям прийдуть нові платіжки за комуналку з абонплатою на все: платити доведеться більше

В Україні відповідно до чинного закону "Про житлово-комунальні послуги" повинні ввести абонентську плату на холодну і гарячу воду, опалення та вивезення сміття. В результаті в середньому щомісяця доведеться платити майже на 112 грн більше.

Введення абонплати через карантин відстрочили до моменту, коли пройде п'ять місяців після зняття обмежень. Однак депутати пропонують скоротити терміни до 1 січня 2021 року, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL .

Кабінет міністрів своєю постановою №808 уже визначив формулу граничного розміру:

2* прожитковий мінімум * 2,58 * 0,15 * К, * де:

2,58 – середня кількість осіб у сім'ї;

0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

К – коефіцієнт (для опалення й води – 0,019, для сміття – 0,009).

Як будуть рахувати абонплату rada.gov.ua

Наприклад, з грудня прожитковий мінімум в Україні становитиме 2189 грн. Так, абонплата за воду та опалення становитиме 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода та опалення).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.