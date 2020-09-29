Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії: що підготував Кабмін
В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії. В результаті при виході на заслужений відпочинок можна буде отримувати відразу дві виплати.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз є кілька проєктів запуску накопичувальних пенсій. Той, що зареєстрували "Слуги народу" в парламенті, обговорювати вже зовсім перестали. У ньому пропонувалося підвищити виплати із зарплати на користь накопичувальних пенсій. І такий крок дійсно здається розумним. Кілька років тому ЄСВ скоротили майже удвічі і з того часу дефіцит Пенсійного фонду різко збільшився. Але про це пізніше.
Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки і віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, з 10 тис. грн це буде близько 400 грн.
Припустимо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. Унаслідок можна зібрати 168 тис. грн. Водночас за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють за сьогоднішніх цін під час виходу на пенсію отримати 1 млн гривень", – зазначив Шмигаль. Така капіталізація практично неможлива.
У коментарі OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко розповідає: реально ж підрахувати, скільки грошей можна накопичити, практично неможливо. Усе залежить від того, яка буде інфляція в країні, куди будуть вкладати кошти, що буде з курсом гривні.
Навіщо потрібні накопичувальні пенсії?
В уряді кажуть, що без них майбутні виплати будуть стрімко скорочуватися і на гідну старість претендувати не доведеться. Як підрахувала міністрка соцполітики Марина Лазебна, якщо зарплата в 10 тис. грн і повний стаж, то можна отримувати пенсію всього близько 3 тис. грн. Тобто це всього лише 30% звичного заробітку.
"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень – це 3 000 пенсії" , – сказала міністрка в ефірі одного з радіоефірів.
Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії – панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували і в них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуть і примножать, ніхто не може.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.
Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.
Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не достатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.
В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальну пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.