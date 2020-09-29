Українцям пообіцяли виплачувати по дві пенсії: що підготував Кабмін

В Україні вже в 2021 році обіцяють запустити накопичувальні пенсії. В результаті при виході на заслужений відпочинок можна буде отримувати відразу дві виплати.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз є кілька проєктів запуску накопичувальних пенсій. Той, що зареєстрували "Слуги народу" в парламенті, обговорювати вже зовсім перестали. У ньому пропонувалося підвищити виплати із зарплати на користь накопичувальних пенсій. І такий крок дійсно здається розумним. Кілька років тому ЄСВ скоротили майже удвічі і з того часу дефіцит Пенсійного фонду різко збільшився. Але про це пізніше.

Згідно з новою ідеєю уряду, платити більше не доведеться. Зараз українці платять 22% ЄСВ і 18% ПДФО. Кабмін пропонує забрати по два відсотки і віддавати їх на накопичувальний рахунок. Наприклад, з 10 тис. грн це буде близько 400 грн.

Припустимо, що ви протягом 35 років щомісяця відкладаєте по 400 грн. Унаслідок можна зібрати 168 тис. грн. Водночас за підрахунками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, можна буде накопичити всього 1 млн грн. "Ці 4% дозволяють за сьогоднішніх цін під час виходу на пенсію отримати 1 млн гривень", – зазначив Шмигаль. Така капіталізація практично неможлива.

У коментарі OBOZREVATEL аналітик Володимир Мазуренко розповідає: реально ж підрахувати, скільки грошей можна накопичити, практично неможливо. Усе залежить від того, яка буде інфляція в країні, куди будуть вкладати кошти, що буде з курсом гривні.

Навіщо потрібні накопичувальні пенсії?

В уряді кажуть, що без них майбутні виплати будуть стрімко скорочуватися і на гідну старість претендувати не доведеться. Як підрахувала міністрка соцполітики Марина Лазебна, якщо зарплата в 10 тис. грн і повний стаж, то можна отримувати пенсію всього близько 3 тис. грн. Тобто це всього лише 30% звичного заробітку.

"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень – це 3 000 пенсії" , – сказала міністрка в ефірі одного з радіоефірів.

Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії – панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева в коментарі OBOZREVATEL неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували і в них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуть і примножать, ніхто не може.

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