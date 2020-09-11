Українцям перерахують тарифи на опалення: скільки платитимемо

В Україні взимку вартість опалення може вирости на 15-16% порівняно з початком опалювального сезону.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, в грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

"Зараз ціна контрактів на вересень уже становить 5,5-5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – резюмує Компан у коментарі OBOZREVATEL.

З огляду на структуру тарифу на тепло за такого подорожчання газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%. Наприклад, якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири доведеться віддавати приблизно 1,1 тис. грн, то вже в грудні за ту ж квартиру прийде платіжка в 1,2-1,3 тис. грн.

До слова, нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати кілька разів за опалювальний сезон, прописано і в останньому меморандумі з МВФ. Там практично дослівно йдеться, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня 2020 року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи з урахуванням ринкових цін на газ.

"Ми забезпечимо, щоб до кінця серпня 2020 року всі тарифи на опалення, які формуються і НКРЕКП, і місцевими органами влади, було переглянуто й офіційно затверджено так, щоб повністю відповідати рівню ціни на газ та іншим витратам, зокрема капітальним вкладенням", – йдеться в документі, який оприлюднив МВФ.

Точно спрогнозувати вартість блакитного палива вкрай складно. Обставини кардинально змінюються з огляду на ситуацію на світових ринках, поширення коронавірусу і т. д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні почали зростати тарифи на газ. Середня вартість кубометра за місяць зросла на 1 грн і становить 5,49 грн. Експерти попереджають: на цьому подорожчання не зупиниться.

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