Українцям перерахують абонплату за газ: усі отримають нові платіжки

В Україні з 1 січня 2021 року перерахують абонплату на газ для всіх споживачів. Нині платіжки приходять з урахуванням споживання з 1 жовтня 2018-го по 30 вересня 2019-го. А з 1 січня будемо платити з розрахунку того газу, який витратили з жовтня 2019-го по кінець вересня 2020-го.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Якщо ви в цей період витрачали більше, то зросте й сума в платіжках. Якщо ж економили, то, найімовірніше, зможете платити менше. Правда, низка облгазів планує переглянути й сам тариф. Серед них, наприклад, "Київоблгаз". Там підрахували, що зібраних грошей їм не вистачає: зростали зарплати, збільшувалася вартість матеріалів. Тому й абонплата повинна бути більшою.

В Україні, перед тим як запустити ринок газу (тепер можна самостійно вибирати й будь-якої миті змінювати постачальника), розділили платіжку на два складники. Перший – газ, який використовували (платити за лічильником), другий – витрати на утримання інфраструктури (ще називають плата "за трубу").

Другий платіж потрібно вносити щомісяця, його і називають абонентською платою. Усі українці зобов'язані платити. Навіть якщо "Нафтогаз" влаштує акцію й буде безплатно віддавати свій товар, а ви вирішите відмовитися від використання блакитного палива, внести абонплату все одно доведеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почнуть зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.