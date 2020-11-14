Українцям перерахують абонплату на газ: кому доведеться заплатити більше

В Україні з 1 січня 2021 року всім, у кого є газ, перерахують розмір абонентської плати. Якщо в період із жовтня 2018-го до жовтня 2019-го ви використовували менше блакитного палива, ніж за аналогічний період 2019-2020 років, суми в платіжках виростуть.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як пояснила член Національної комісії з питань енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко, перерахунок пов'язаний із тим, що розмір абонплати прив'язаний до обсягів споживання кожного українця. Весь використаний за газовий рік (із жовтня по жовтень) обсяг множать на тариф конкретного облгазу і ділять на 12 місяців. Отримана сума – абонплата.

Водночас зросте і сам тариф. Зараз його перераховують, відповідні зміни обговорюються кожним підприємством окремо, після публічних обговорень і узгоджень, документ потрапить у профільну комісію, де розрахунки перевірять і ухвалять.

Нагадаємо, абонентська плата стягується незалежно від того, чи користуєтеся ви блакитним паливом. Якщо газ підключений – потрібно платити. Зібрані гроші йдуть на обслуговування комунальної інфраструктури.

Крім того, з 2021 року всі українці, які користуються газом, зобов'язані встановити лічильники. Це потрібно не тільки для того, щоб розрахувати розмір абонплати, а й щоб взагалі залишитися з газом. Відповідно до Закону "Про комерційний облік" – це вимога для всіх.

У НКРЕКП OBOZREVATEL кажуть: ті, хто газом опалює будинки і квартири, уже з лічильниками. Залишилися тільки квартири, які газ використовують тільки для готування. Вони можуть подати заяву в свій облгаз і отримати квартирний лічильник безкоштовно.

Якщо ви тільки встановили лічильник, як розповіли в "Київобленерго", рахуватимуть за нормативом споживання. У разі, якщо є газова плита і котел, це близько 25 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початком опалювального сезону почали зростати ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж минулого опалювального сезону, однак значно дорожчим, ніж нині. Водночас зростуть і ціни на опалення.