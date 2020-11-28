Українцям перерахували тарифи на газ: ціни різко відрізняються, а постачальника можна вибрати

В Україні постачальники газу опублікували свої тарифи на грудень. Уже кілька місяців вартість блакитного палива не регулюється урядом, кожна компанія сама визначає, за якою ціною вона може продавати. При цьому різниця в тарифах становить до 3 грн за кубометр.

Згідно з аналізом "Газправда", найнижчу ціну (5,95 грн за куб) встановила компанія Megawatt. Це на 27 коп менше, ніж в листопаді. "ВКФ" Теплострой " в порівнянні з попереднім місяцем знизила вартість кубометра газу на 40 коп. Її груднева пропозицію – 6,25 грн за кубометр.

"Нафтогаз України" в грудні, як і в листопаді, продає газ за 6,33 грн за кубометр в місячному тариф і 6,45 грн за кубометр – в річному. До рівня 6,33 грн за кубометр в грудні ціну знизило ТОВ "Газ АП".

Ціни на газ Газправда

А ось компанія Paliv Energy, яка в листопаді пропонувала газ по 6 грн за кубометр, підвищила ціну до 6,35 грн за кубометр. ТОВ "Донецькі енергетичні послуги" YASNO в грудні пропонує паливо по 6,49 грн за кубометр, як і в листопаді.

Одні з найвищих цін в грудні – у ряду регіональних газзбитов, афілійованих з облгазами, які постачають газ більшості споживачів у відповідних регіонах. Їх пропозиції коливаються від 8,81 до 8,96 грн за кубометр. Зокрема по 8,96 грн газ продає ТОВ "Запорож газзбут".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.