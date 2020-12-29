Українцям через кілька днів різко підвищать тарифи на газ: як зміняться суми в платіжках

В Україні з січня 2021-го платити за газ доведеться на 17,5-19,3% більше. В результаті суми в платіжках виростуть від 10 (якщо користуватися тільки газовою плитою) до понад 300 грн (якщо опалювати приміщення блакитним паливом) в місяць.

Про те, хто і скільки платитиме за блакитне паливо – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Всього в країні працюють близько 80 постачальників газу. З серпня Кабінет міністрів не регулює їх тарифи: кожна компанія встановлює ту ціну, яка відповідає її витратам і на яку погоджуються споживачі. У січні традиційно тарифи на газ збільшуються. Наприклад, так змінилися ціни трьох великих постачальників:

Megawatt – з 5,95 до 7,05 грн;

Нафтогаз – з 6,33 до 7,22 грн;

"Черкасигаз збита" з 8,77 до 9,51 грн.

Варто відзначити, що будь-який українець в будь-який момент може змінити постачальника. Для цього потрібно зайти на сайт тієї компанії, у якої хочете купувати блакитне паливо, і онлайн подати заявку. Якщо блакитне паливо ви використовуєте тільки для підігріву їжі,

Як зміняться суми в платіжках (на сім'ю з трьох осіб):

є тільки газова плита:

Megawatt – з 68,1 до 80,7 грн;

"Нафтогаз" – з 72,5 до 82,7 грн;

"Черкасигаз збита" з 100,5 до 108,9 грн.

опалюєте будинок газом і витрачаєте 300 кубометрів газу:

Megawatt – з 1 785 до 2 115 грн;

"Нафтогаз" – з 1 899 до 2 166 грн;

"Черкасигаз збита" с 2 631 до 2 631 грн.

Аналітики неохоче озвучують будь-які прогнози, тому що точний прогноз скласти неможливо, розповідає OBOZREVATEL аналітик "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа і перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.