Українцям без лічильників повинні від'єднувати газ уже через місяць

В Україні вже з 1 січня всім, у кого немає газових лічильників, буду від'єднувати блакитне паливо. Така норма прописана в законі "Про комерційний облік газу", який не переглянули нардепи.

Як розповіла OBOZREVATEL голова енергетично-житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, близько трьох мільйонів сімей найближчим часом за законом можуть позбутися газу. Водночас експертка вважає, що найімовірніше, блакитне паливо не від'єднають, хоча повинні були б це зробити.

"Я не думаю, що такій кількості українців від'єднають газ", – розповіла експертка. Водночас вона зазначає: у цій ситуації звинувачувати облгази не варто, мовляв, зараз немає можливості за свій рахунок встановити лічильники.

Фактично вже з 1 січня мільйони сімей можуть залишитись без газу в розпал опалювального сезону. За оцінками глави профільного відділення "Опори" Тетяни Байко, нововведення може стосуватися майже трьох мільйонів сімей. "Я не думаю, що почнуть від'єднувати газ такій великій кількості споживачів", – говорить Бойко.

Таку інформацію також підтвердив і заступник голови профільного комітету Олексій Кучеренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив від'єднувати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.