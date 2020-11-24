Українців змусять цілий рік платити абонплату за опалення та воду: скільки зберуть і куди витратять

В Україні повинні ввести абонентську плату за воду, опалення та вивезення сміття. Це передбачено вже ухваленим законом "Про житлово-комунальні послуги". У чинних тарифах витрати на утримання й ремонт інфраструктури не закладені, а з введенням абонентської плати гроші на це з'являться.

Водночас є два варіанти: або українці об'єднуються всім будинком (наприклад, створюють ОСББ) і підписують колективні договори на поставку води, тепла, вивезення сміття, або ж кожен самостійно укладає індивідуальні угоди й платить абонплату.

Її розмір буде регулярно зростати (його прив'язали до розміру прожиткового мінімуму, який переглядають двічі на рік) і наступного року може становити більш ніж 100 грн на місяць із кожної квартири.

Під колективною угодою мається на увазі, що мешканці будинку самі відповідають за стан інфраструктури, наймають компанію, що займається ремонтом. І тому не платять абонплату. Описане вище нововведення відклали до кінця карантину, проте зараз у Верховній Раді розглядають можливість ввести абонплату вже з 1 січня 2021 року.

Про те, кому та які платіжки надійдуть – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Хто буде платити абонплату за воду, опалення та сміття?

Платити доведеться всім. Ось тільки в разі, якщо є ОСББ, то розмір такого платежу можна визначати самостійно. А в деяких випадках може виявитися, що досить вже тих внесків, які вже діють.

Доведеться платити абонплату за воду Pixabay

Член НКРЕКУ Ольга Бабій розповіла OBOZREVATEL: з 2018-го в тарифах не закладені суми на обслуговування й ремонт мереж. Відбулася законодавча колізія, внаслідок якої в постачальників, за словами Бабій, іноді немає грошей навіть на те, щоб надрукувати і виставити платіжки.

"Абонентська плата на комунальні послуги діятиме доти, доки співвласники багатоквартирного будинку не зберуться і не ухвалять рішення найняти свою компанію, яка буде займатися комунікаціями. Головним завданням було відокремити монополіста від мереж. Але на час, поки співвласники багатоквартирних будинків не зробили свій вибір, вони платитимуть абонентську плату для того, щоб їхні комунікації хтось обслуговував. Це як постачальник останньої надії", – говорить Бабій.

Абонентська плата – гроші на обслуговування комунікацій. Народна депутатка Вікторія Гриб додає: в будь-якому разі хтось за це повинен платити. Інакше можна дійти до ситуації, коли через зношеність мереж відбуваються постійні аварії, внаслідок яких можуть постраждати прості українці.

Яким буде розмір абонплати?

Кабінет міністрів своєю постановою №808 уже визначив формулу граничного розміру:

2* прожитковий мінімум * 2,58 * 0,15 * К, * де:

2,58 – середня кількість осіб у сім'ї;

0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім'ї;

К – коефіцієнт (для опалення й води – 0,019, для сміття – 0,009).

Як будуть рахувати абонплату rada.gov.ua

Наприклад, з грудня прожитковий мінімум в Україні становитиме 2189 грн. Так, абонплата за воду та опалення становитиме 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода та опалення).

Коли повинні ввести абонплату?

Абонплату вже повинні були ввести, але рішення відтермінували через карантин. За чинними правилами, є п'ять місяців із моменту закінчення карантинних обмежень для того, щоб вибрати індивідуальний і колективний договір. Колективний (для ОСББ) без абонплати, та індивідуальний (якщо немає ОСББ) – з абонплатою.

Але так як карантин затягнувся і, найімовірніше, найближчим часом не закінчиться, низка народних депутатів на чолі з Вікторією Гриб пропонують скоротити терміни до 1 січня 2021 року. Мовляв, всі, хто до цього часу не визначиться, автоматично перейдуть на індивідуальні договори (законопроєкт №4383).

Вікторія Гриб вважає, що шанси для ухвалення документа цьогоріч є, але через пандемію вони невеликі. Якщо за документ встигнуть проголосувати, більшості українців доведеться сплатити абонплату практично за всі комунальні послуги вже із січня наступного року. В іншому разі, чим довше триватиме карантин, тим пізніше введуть абонентську плату.